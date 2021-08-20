"О заработках за рубежом думала и в студенческие годы, и после обучения" - ровесница Независимости

Украине нужно равняться хотя бы на уровень жизни в Польше. Ведь эта страна в 90-х годах переживала большой кризис, успешно преодолела его, рассказала Gazeta.ua 30-летняя Анна Григор из Черкасс. Работает бухгалтером.

"Родилась в Черкассах, здесь и живу. Мама работает бухгалтером, а отец - кладовщиком. Оба работают на частных предприятиях. Я в школе была хорошисткой. По всем предметам шла хорошо. Поэтому было трудно определиться с будующей профессией. Интересовали иностранный язык и психология. Мама посоветовала "бухгалтерский учет и аудит". Я подумала - если у меня с математикой все хорошо, то потяну обучения. Пошла на подготовительные курсы. В институт поступать было не легко, но я справилась. Училась в Черкасском государственном технологическом университете. Нашему образованию не хватает практики. Мне кажется, не только в моей профессии. Преподают много теории, а практики нет. Хотя сейчас много информации можно найти в интернете. А потом приходишь на работу, видишь много нового и учишься по-новому. Я по бухгалтерии заканчивала еще много курсов. В институте у нас на трех студентов был один компьютер. Работать начинала помощником бухгалтера. И снова училась на курсах. Для себя закончила еще и парикмахерские. Это больше для души. Поэтому считаю, что образованию нужно больше практики. И, чтобы не было взяточничества. Потому что, когда я училась, с этим были большие проблемы", - говорит она.

Автор: предоставила Анна Григор Анна Григор живет в Черкассах. Работает бухгалтером

О заработках за рубежом думала и в студенческие годы, и после обучения.

"Многие мои друзья и знакомые работали за границей. Есть такие, которые уже там живут и чувствуют себя как дома. Если говорить об экономике, то за рубежом гораздо легче. В Украине вроде работаешь, а зарплаты не хватает. Потому что цены постоянно растут. Мои родные никогда не говорили, что при Советском Союзе жилось лучше. Тогда так же были бедные и богатые. Знаю, что не было свободы слова. Людям придумали мир, в котором вроде бы хорошо живется. И не было другого выбора, как подстраиваться под него. Я люблю Украину. Этим обязана родителям, дедушкам и бабушкам, директору моей школы, учителю украинского языка и литературы Юрию Лункину. Мы должны ценить и благодарить, что живем на нашей прекрасной земле. Хочу, чтобы здесь росли мои дети и были счастливы", - отметила Анна.

От России нужно держаться как можно дальше, по мнению ровесницы Независимости.

"У меня есть знакомый, который был в АТО. Рассказывал, что там очень страшно. А в Крыму до оккупации я так и не успела побывать", - говорит Анна Григор.

По ее словам, основные расходы семьи - аренда жилья, коммунальные услуги. Много денег уходит на питание.

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"Это и есть разница между Украиной и Европой. За рубежом нет такого, что большую часть зарплаты люди тратят на продукты. Из государственных программ пользовалась "Пакунком малыша", когда родила сына. Это правильно и большой плюс. Особенно для родителей, которые не имеют возможности купить самое необходимое. Не мешало бы увеличить помощь при родах. Ведь она не менялась много лет. Субсидия - тоже хорошее дело. Но, чтобы ее получить, нужно собрать кучу документов и выстоять огромные очереди. относительно программы "Доступное жилье для молодежи", то хотелось, чтобы она действительно действовала. Из моих знакомых никто такого жилья не получил. Пользуюсь государственными и частными клиниками. Имею семейного врача. Но наша медицинская реформа не до конца доработана. О пенсии думать страшно. Очень жаль наших пенсионеров, учитывая какие деньги они получают. Минимальная пенсия должна быть хотя бы 10 000 гривен. Ведь тарифы почему-то приравниваем к европейским, а пенсии и зарплаты - нет", - добавила Анна.

Самым счастливым считает 2020 год, когда родила сына.

"2019-й тоже знаковый - была наша свадьба. А 2018-го осуществилась моя мечта: мы с мужем покорили Говерлу. У меня есть вышиванка, подарили друзья. Одеваю ее на праздники. Надеюсь, что куплю еще не одну. Флаг есть у родителей. Они живут в частном секторе. Вывешиваем на День Независимости", - подытожила она.

Я родилась в независимой Украине. Люблю ее за богатую историю, культуру. Когда рассказывают, что при Советском Союзе было лучше, воспринимаю это спокойно. Потому что это своеобразная ностальгия по молодым годам жизни старшего поколения, рассказала Gazeta.ua Ольга Лисовская. Она родилась на Житомирщине. Сейчас живет в Саудовской Аравии, город Рияд. Работает бортпроводницей в международной компании.

"Отец бывший военный, пенсионер. Мама домохозяйка, также на пенсии. Я окончила школу-лицей №1 в городе Малин хорошисткой. Мечтала получить профессию, найти свое место и предназначение в жизни. На выбор, где учиться после школы, повлияли родители и учителя. Сначала это был государственный экономико-технологический университет транспорта, специальность "телекоммуникационные технологии и автоматика". Поступила довольно легко. Затем училась в университете Марии Склодовской-Кюри в Люблине, специальность "польская филология". После переквалифицировалась на инспектора пограничного контроля в учебном центре Государственной пограничной службы Украины. Работала инспектором паспортного контроля в аэропорту "Жуляны". В Саудовской Аравии закончила 3-месячные авиационные курсы", - говорит она.

По словам Ольги, свою профессию выбирала методом "проб и ошибок".

"На данный момент нравится то, что чувствую себя в ней комфортно. Хочется достичь максимума - стать менеджером конкретного сегмента. Думаю, что это будет не сложно, поскольку авиационная отрасль в Украине стремительно развивается и имеет много перспектив. О работе за рубежом думала неоднократно. Именно поэтому и работаю Саудовской Аравии. Есть друзья, которые так же работают за рубежом. Наверное, самый большой минус - дом, семья, друзья, близкие люди далеко от тебя", - отметила Ольга.

Автор: предоставила Ольга Лисовская Ольга Лисовская родилась на Житомирщине. Сейчас живет в Саудовской Аравии. Работает бортпроводницей в международной компании

Украинцам не хватает поддержки от государства, без бюрократических процедур и безумных налогов.

"Пользуюсь в Саудовской Аравии страховой медициной. Довольна качеством. Однозначно хочу, чтобы в Украине так было. О пенсии пока не думаю. А нужно бы было. Считаю, что минимальная зарплата в Украине должна быть не менее тысячи долларов", - говорит ровесница Независимости.

Любимая национальное блюдо - борщ с пампушками.

"Отдыхала в Украине очень давно. Нашим курортам тогда не хватало комфорта, современности и ориентированности на клиента. Но это все индивидуально и зависит от места отдыха. Два года прожила в Европе. В ближайшее время мечтаю поехать на Мальдивы и в Японию. Но такую возможность усложняет коронавирус", - подытожила Ольга Лисовская.

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.