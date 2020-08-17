Новый глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе гривны

НБУ сохранит плавающий курс и сглаживания колебаний гривны - Шевченко Фото: glavcom.ua

Плавающее курсообразования и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе. Нацбанк, как и раньше, будет сглаживать избыточные колебания курса как в одну, так и в другую сторону.

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться", - считает глава Нацбанка.

По его мнению, "в обоих случаях будут свои победители и свои проигравшие". Экспортерам ревальвация всегда менее выгодна, а импортерам и потребителям - более выгодна. То есть, плавающий курс всегда будет кого-то не устраивать.

По словам Шевченко, НБУ будет придерживаться стратегии сглаживания чрезмерных колебаний курса, как в одну, так и в другую сторону.

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В то же время, Нацбанк не публиковать точных критериев, которые определяют, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

"Эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций. Если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов", - пояснил Шевченко.

Он считает, что вопрос приемлемой курсовой волатильности можно обсуждать. Но при этом, как отметил Шевченко, было бы неправильно говорить о том, что такая волатильность, как было с начала прошлого года, является нормой для рынка Украины.

Реальный валовой внутренний продукт во втором квартале 2020-го сократился на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Госстат сообщает, что по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале 2020 года реальный ВВП уменьшился на 9,9%.