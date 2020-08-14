ВВП значительно сократился: цифры

Ранее ожидалось, что валовой внутренний продукт упадет на 14%. Фото: pixabay.com

Реальный валовой внутренний продукт во втором квартале 2020 сократился на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Госстат сообщает, что по сравнению с предыдущим кварталом, во втором квартале 2020 года реальный ВВП уменьшился на 9,9%.

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В Кабмине ожидали падения ВВП за второй квартал 2020 года до второго квартала 2019 года на уровне 11%, то есть этот прогноз оказался верным. Ранее ожидалось, что валовой внутренний продукт упадет на 14%.

Реальный ВВП в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%. Это немного больше, чем падение на 5,9% за январь-май.