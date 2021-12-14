Новый австрийский канцлер поддерживает "Северный поток-2"

Новый австрийский канцлер не видит связи между давлениям Москвы на ЕС и запуском "Северного потока-2" / Reuters

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил поддержку запуску газопровода "Северный поток-2".

Нехаммер в первом интервью иностранному СМИ, немецкой Die Welt, объяснил, почему "Северный поток-2" следует ввести в эксплуатацию.

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49-летний Нехаммер стал канцлером неделю тому назад. Он сменил возглавлявших Австрию Себастьяна Курца и Александра Шалленберга. Правительство Нехаммера будет поддерживать газопровод.

"Ожидаю, что "Северный поток-2" будет запущен в ближайшее время, как планировалось. В Европе мы в значительной степени полагаемся на возобновляемые источники энергии. Но поскольку нам также нужны нефть и газ, то важно, чтобы страны ЕС обеспечивали свои энергопоставки из как можно большего числа источников, и имели соответствующие трубопроводы. Это также относится к Австрии. Газопровод - важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в ЕС. Это европейский проект, который не должен использоваться как средство давления на Москву. Не верю в связь его запуска с поведением России относительно Украины. "Северный поток-2" соответствует интересам не только России, но и Германии, Австрии и других стран ЕС, которые также выиграют от него", - сказал Нехаммер.

В Австрии планируют ввести штрафы за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Обязательная вакцинация вступит в силу с 1 февраля 2022 года.