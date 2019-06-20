Новое загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба": транзит в Польшу приостановили

19 июня на участке нефтепровода "Дружба" между Беларусью и Польшей зафиксировали новое загрязнение нефти хлорорганическими соединениями.

После этого Польша приостановила прокачку нефти, сообщила российская нефтяная компания "Транснефть".

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Обнаружили после проведения анализа на пропускном пункте "Адамова застава", через который российская нефть поступает из Беларуси в Польшу. После обнаружения загрязнения польская сторона приостановила транзит российской нефти, который восстановили 10 июня.

Утром 20 июня прокачку российской нефти снова восстановили.

23 апреля Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, страны Балтии и Польшу за низкого качества российской нефти. Количество хлоридов в ней в 15 раз превышала норму.

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн тонн "грязной" нефти. В РФ в загрязнении обвиняют частную компанию-добытчика "Самаратранснефть-терминал". Федеральная служба безопасности начала следствие. Обнаружили подозреваемых, которые за грязной нефтью хотели скрыть хищения на $15 тыс.