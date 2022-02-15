Новини про відведення військ від кордонів України обвалили ціни на газ в Европе

Базовые европейские цены на газ упали почти на 10%. Фото: рravda.com.ua

Цены на природный газ в Европе рухнули ниже $900 после того, как Россия заявила, что подразделения Западного и Южного военных округов после завершения учений возвращаются на свои базы. А президент Владимир Путин заверил канцлера Германии в поставках энергоресурсов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Базовые европейские цены на газ упали почти на 10%.

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Во вторник торги мартовским контрактом на TTF на бирже ICE Futures открылись на уровне $925. После заявлений Минобороны России о перемещении войск началось снижение котировок, которые на сегодняшний день достигли $883 за тысячу кубометров.

Риски возникновения энергетического кризиса в Европе удалось решить благодаря поставкам сжиженного природного газа из США.

Экспорт американского СПГ в Европу превысил поставки российского трубопроводного газа.

США буквально заливают Европу своим газом, впервые закачивая танкеры на всех 7 экспортных терминалах.

По данным Bloomberg, в субботу на терминалы поступили максимальные 13,3 млрд куб футов газа (более 376 млн куб м), и более двух третей из них пойдут в Европу.

Эксперты Киевской школы экономики обнародовали три сценария развития экономической ситуации в Украине в текущем году. Все они зависят от стоимости газа на внешних рынках и экспортных цен на металл и агропродукцию. Ни один из представленных вариантов не выглядит слишком оптимистично.