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вторник, 15 февраля 2022 14:09

Должны защищать наш европейский выбор, компромиссы из РФ неуместны - Витренко

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Должны защищать наш европейский выбор, компромиссы из РФ неуместны - Витренко
Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко: "Нужно сделать много работы, чтобы объединить наших международных партнеров для противостояния Путину"

В противостоянии российской гибридной агрессии важно сохранить транзитный статус Украины и не дать Кремлю обойти нашу газотранспортную систему при поставке топлива в Европу.

Об этом в интервью программе HARDtalk на BBC рассказал глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

"Наша задача сделать так, чтобы Россия не могла обойти Украину. Несмотря на то, что Северный поток-2 построен, он не начал работать. И мы успешно боремся против запуска этого газопровода, потому что он не отвечает европейским правилам. Но аспект безопасности в этом конкретно вопросе гораздо важнее, чем экономический. Хорошо, что это стали понимать и наши международные партнеры", - заметил он.

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По словам Витренко, нужно проделать много работы, чтобы объединить наших международных партнеров для противостояния Путину. При этом Украина должна защищать свой европейский выбор.

"Из нашего личного опыта, единственный рецепт успеха — иметь возможность противостоять ему, не умиротворять его, не искать компромисс или перезагрузку отношений с Россией. Речь идет только о том, чтобы быть сильными, чтобы они чувствовали и понимали силу. Это единственный язык, который они понимают. Мы должны защищать наш европейский выбор, поэтому компромиссы здесь неуместны. А еще мы должны продолжить работать, чтобы стать успешной, преуспевающей и сильной страной. Это и есть ключ к миру", - убежден глава Нафтогаза.

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