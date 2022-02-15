Должны защищать наш европейский выбор, компромиссы из РФ неуместны - Витренко

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко: "Нужно сделать много работы, чтобы объединить наших международных партнеров для противостояния Путину"

В противостоянии российской гибридной агрессии важно сохранить транзитный статус Украины и не дать Кремлю обойти нашу газотранспортную систему при поставке топлива в Европу.

Об этом в интервью программе HARDtalk на BBC рассказал глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

"Наша задача сделать так, чтобы Россия не могла обойти Украину. Несмотря на то, что Северный поток-2 построен, он не начал работать. И мы успешно боремся против запуска этого газопровода, потому что он не отвечает европейским правилам. Но аспект безопасности в этом конкретно вопросе гораздо важнее, чем экономический. Хорошо, что это стали понимать и наши международные партнеры", - заметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина почти вдвое сократила потребление газа в начале февраля

По словам Витренко, нужно проделать много работы, чтобы объединить наших международных партнеров для противостояния Путину. При этом Украина должна защищать свой европейский выбор.

"Из нашего личного опыта, единственный рецепт успеха — иметь возможность противостоять ему, не умиротворять его, не искать компромисс или перезагрузку отношений с Россией. Речь идет только о том, чтобы быть сильными, чтобы они чувствовали и понимали силу. Это единственный язык, который они понимают. Мы должны защищать наш европейский выбор, поэтому компромиссы здесь неуместны. А еще мы должны продолжить работать, чтобы стать успешной, преуспевающей и сильной страной. Это и есть ключ к миру", - убежден глава Нафтогаза.