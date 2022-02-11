Три сценария развития экономики Украины на 2022 год от KSE

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Три сценария развития экономической ситуации в Украине в текущем году обнародовали эксперты Киевской школы экономики.

О них рассказал руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Institute Игорь Дейсан.

Ни один из представленных вариантов в зависимости от стоимости газа на внешних рынках и экспортных цен не выглядит оптимистично. Именно эти факторы будут определять основные макроэкономические показатели — уровень инфляции в стране, курс гривны и резервы Национального банка.

Общим для всех сценариев является некоторая неопределенность по цене на газ, по которой придется импортировать его на момент закачки. Также какими будут цены на основные экспортные позиции: металл и агропродукцию. Цены на энергоносители на европейских биржах по крайней мере весной будут оставаться достаточно высокими.

НОРМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Цена на газ: снизится на 40%

Цены на экспорт: не изменятся

Резервы, млрд $: 27

Курс гривны к доллару, средний: 28,5

Инфляция к концу года: 8%

Если цена на газ на внешнем рынке уменьшится, для населения она будет в 2,5-3 раза ниже рыночной. Во всех сценариях прогнозируется, что правительство будет сдерживать инфляцию цен на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на природный газ, отопление и горячую воду. Правительство будет принимать компенсаторные меры и для бизнеса.

НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Цена на газ: уменьшится на 5%

Цены на экспорт: не изменятся

Резервы, млрд $: 23

Курс гривны к доллару, средний: 30

Инфляция к концу года: 10%

Если цена газа на внешнем рынке останется стабильно высокой, или снизится незначительно, до 5%, для населения она будет в 4 раза меньше рыночной. Но правительству придется платить за это гораздо больше, чем при нормальном сценарии. Возникший дефицит бюджета будет трудно наверстать благодаря внешним заимствованиям. Нерезиденты будут медленно возвращаться к кредитованию правительства. Появится девальвационное давление, которое будет компенсировано НБУ. Поэтому резервы снизятся до $23 млрд. Курс вырастет до 30 грн/долл.

Правительство будет компенсировать дорогостоящий газ и ключевым промышленным потребителям, чтобы не допустить остановки критически важных предприятий.

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Цена на газ: уменьшится на 5%

Цены на экспорт: снизятся на 20%

Резервы, млрд $: 22

Курс гривны к доллару, средний: 32

Инфляция к концу года: 11%

Если при неизменно высоких ценах на газ еще и на 15-20% упадут цены на экспорт, девальвация усилится. Нацбанку предстоит большими объемами осуществлять интервенцию, что приведет к сокращению резервов до $22 млрд. А гривна девальвирует до 32 к доллару. Нерезиденты будут выказывать крайне низкий интерес к кредитованию правительства — заимствовать сможем только у доноров: МВФ, Европейского банка.

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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО ИНФЛЯЦИИ

Рост стоимости газа, продолжающийся с начала 2021 года, может произвести вторичные эффекты на инфляцию (без учета ЖКХ) до 10 процентных пунктов при нормальном сценарии до 17 п.п. при отрицательном и катастрофическом. Однако правительство и НБУ будут принимать значительные компенсаторные меры.

ТЕНДЕНЦИИ 2022 ГОДА

• влияние пандемии на мировую экономику сокращается. США и Еврозона будут уменьшать монетарное и фискальное стимулирование

• отечественное правительство будет сохранять тарифы на газ для населения ниже рыночного уровня

• дорогостоящие энергоносители будут тормозить совокупный спрос в экономике, что будет частично компенсировать их проинфляционное влияние. При нормальном сценарии рост ВВП будет не менее 3%. Дорогой газ внесет отрицательный вклад на уровне 1,5 п.п., а снижение цен на экспорт - еще минус 0,6-0,8 п.п. Экспортоориентированные предприятия обладают запасом маржинальности. Поэтому при третьем сценарии лишь несколько сократят свои инвестиции и, конечно, уменьшатся бюджетные поступления из-за снижения доходности этих предприятий.

• ужесточение политики НБУ будет соответствовать уровню девальвационных и инфляционных рисков.

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Прогноз роста реального ВВП на 2022 год пересмотрели с 3,8% до 3,4%. Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. А помешают: - напряженная геополитическая ситуация, что будет негативно влиять на инвестиционные решения; - ощутимые последствия коронакризиса; - сравнительно высокие цены на энергоносители; - дефицит отдельных видов сырья, до этого всего в первом полугодии.