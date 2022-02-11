Три сценария развития экономики Украины на 2022 год от KSE

Три сценария развития экономической ситуации в Украине в текущем году обнародовали эксперты Киевской школы экономики.
О них рассказал руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Institute Игорь Дейсан.
Ни один из представленных вариантов в зависимости от стоимости газа на внешних рынках и экспортных цен не выглядит оптимистично. Именно эти факторы будут определять основные макроэкономические показатели — уровень инфляции в стране, курс гривны и резервы Национального банка.
Общим для всех сценариев является некоторая неопределенность по цене на газ, по которой придется импортировать его на момент закачки. Также какими будут цены на основные экспортные позиции: металл и агропродукцию. Цены на энергоносители на европейских биржах по крайней мере весной будут оставаться достаточно высокими.
НОРМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Цена на газ: снизится на 40%
Цены на экспорт: не изменятся
Резервы, млрд $: 27
Курс гривны к доллару, средний: 28,5
Инфляция к концу года: 8%
Если цена на газ на внешнем рынке уменьшится, для населения она будет в 2,5-3 раза ниже рыночной. Во всех сценариях прогнозируется, что правительство будет сдерживать инфляцию цен на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на природный газ, отопление и горячую воду. Правительство будет принимать компенсаторные меры и для бизнеса.
НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Цена на газ: уменьшится на 5%
Цены на экспорт: не изменятся
Резервы, млрд $: 23
Курс гривны к доллару, средний: 30
Инфляция к концу года: 10%
Если цена газа на внешнем рынке останется стабильно высокой, или снизится незначительно, до 5%, для населения она будет в 4 раза меньше рыночной. Но правительству придется платить за это гораздо больше, чем при нормальном сценарии. Возникший дефицит бюджета будет трудно наверстать благодаря внешним заимствованиям. Нерезиденты будут медленно возвращаться к кредитованию правительства. Появится девальвационное давление, которое будет компенсировано НБУ. Поэтому резервы снизятся до $23 млрд. Курс вырастет до 30 грн/долл.
Правительство будет компенсировать дорогостоящий газ и ключевым промышленным потребителям, чтобы не допустить остановки критически важных предприятий.
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ
Цена на газ: уменьшится на 5%
Цены на экспорт: снизятся на 20%
Резервы, млрд $: 22
Курс гривны к доллару, средний: 32
Инфляция к концу года: 11%
Если при неизменно высоких ценах на газ еще и на 15-20% упадут цены на экспорт, девальвация усилится. Нацбанку предстоит большими объемами осуществлять интервенцию, что приведет к сокращению резервов до $22 млрд. А гривна девальвирует до 32 к доллару. Нерезиденты будут выказывать крайне низкий интерес к кредитованию правительства — заимствовать сможем только у доноров: МВФ, Европейского банка.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО ИНФЛЯЦИИ
Рост стоимости газа, продолжающийся с начала 2021 года, может произвести вторичные эффекты на инфляцию (без учета ЖКХ) до 10 процентных пунктов при нормальном сценарии до 17 п.п. при отрицательном и катастрофическом. Однако правительство и НБУ будут принимать значительные компенсаторные меры.
ТЕНДЕНЦИИ 2022 ГОДА
• влияние пандемии на мировую экономику сокращается. США и Еврозона будут уменьшать монетарное и фискальное стимулирование
• отечественное правительство будет сохранять тарифы на газ для населения ниже рыночного уровня
• дорогостоящие энергоносители будут тормозить совокупный спрос в экономике, что будет частично компенсировать их проинфляционное влияние. При нормальном сценарии рост ВВП будет не менее 3%. Дорогой газ внесет отрицательный вклад на уровне 1,5 п.п., а снижение цен на экспорт - еще минус 0,6-0,8 п.п. Экспортоориентированные предприятия обладают запасом маржинальности. Поэтому при третьем сценарии лишь несколько сократят свои инвестиции и, конечно, уменьшатся бюджетные поступления из-за снижения доходности этих предприятий.
• ужесточение политики НБУ будет соответствовать уровню девальвационных и инфляционных рисков.
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Прогноз роста реального ВВП на 2022 год пересмотрели с 3,8% до 3,4%.
Экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. А помешают:
- напряженная геополитическая ситуация, что будет негативно влиять на инвестиционные решения;
- ощутимые последствия коронакризиса;
- сравнительно высокие цены на энергоносители;
- дефицит отдельных видов сырья, до этого всего в первом полугодии.
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