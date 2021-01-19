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суббота, 23 января 2021 11:00

Нобелевского лауреата изобразили на 100-долларовой купюре

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23 января 1915 родился экономист и Нобелевский лауреат Уильям Артур Льюис. Он является одним из пионеров в области современной экономики развития.

1979 вместе с Теодором Шульцем получил Нобелевскую премию по экономике за исследования экономического развития развивающихся стран. В своих научных трудах Льюис выдвигает концепцию множественности факторов роста, которая представляла собой синтез различных теорий социального, экономического, психологического характера. Рассматривает три группы факторов, влияющих на экономическое поведение и определяют характер экономического роста. В частности он отмечал: пока есть возможность перетока ресурсов между селом и городом, провинцией и столицей - дефицит капитала в стране будет компенсироваться профицитом рабочей силы.

Автор: Google
  Дудп посвященный Артуру Льюису
Дудп посвященный Артуру Льюису

Льюис сделал значительный вклад в работу ООН. Делился своим опытом на должности советника правительств стран Африки, Азии и Карибского бассейна. Помог основать Карибский банк развития и был его первым президентом. Портрет Артура Льюиса поместили на купюре в 100 восточно-карибских долларов.

Артур Льюис был первым человеком с темным цветом кожи, кто получил Нобелевскую премию. Также стал первым темнокожим преподавателем Лондонской школы экономики. Его посвятили в рыцари в честь достижений в Британии. Получил полное профессорское звание в университете Принстона, США.

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10 декабря 2020 года Google посвятил Артуру Льюису дудл. На картинке изображен улыбающийся экономист у доски с графиками.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2020 года стали американцы Роберт Уилсон и Пол Милгром. Премия вручена "за развитие теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

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Дата
23
января

Нобелевского лауреата изобразили на 100-долларовой купюре

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