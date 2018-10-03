НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму "Укргидроэнерго"

 
Ексклюзивы
1/5
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 306
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 927
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 477
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 837
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1908
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 9063
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4626
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2007
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 792
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
8
4
6
8
11
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
За субсидиями образовались небывалые очереди
За субсидиями образовались небывалые очереди
День рождения гривны: 22 года назад в Украине провели денежную реформу
День рождения гривны: 22 года назад в Украине провели денежную реформу
Видео
Все видео
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Кого не лишат субсидии
Кого не лишат субсидии
В Украине появились новые гривны
В Украине появились новые гривны
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 225
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1206
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5121
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9522
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1089
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 17:32

НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму "Укргидроэнерго"

  Комментировать
НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму &quot;Укргидроэнерго&quot;
Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг обсудила инвестиционную программу ЧАО "Укргидроэнерго". Фото: energynews.com.ua

В Национальной комиссии регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг в рамках общественных слушаний обсудили детали инвестиционной программы ЧАО "Укргидроэнерго".

Ранее компания инициировала повышение тарифа до 63,57 коп/кВтч, ссылаясь на возросшие накладные расходы в связи с реализацией ряда проектов. В рамках обсуждения на слушаниях Нацкомиссией были затронуты такие вопросы, как увеличение расходов компании на фонд оплаты труда, а также реализация нескольких запланированных компанией проектов. В частности, речь идет о строительстве Днестровской ГЭС, а также строительстве второй очереди ГЭС в Каховке. Впрочем, пока НКРЭКУ не поддержала все статьи расходов, указанные "Укргидроэнерго" в инвестиционной программе.

Например, в рамках общественных слушаний, затраты на проектно-поисковые работы были уменьшены до 28 млн. грн., тогда как изначально "Укргидроэнерго" заложила 40,2 млн. грн. на данную статью. Также в Нацкомиссии задались вопросом, почему на Каховскую ГЭС снова заложено 400 млн. грн., которые компания ранее уже закладывала, но проект так и не реализован – ни в 2016, ни в 2017 году. Более того, реальное строительство планируется начать только в 2020 году. "В прошлом году этот проект (Каховская ГЭС) уже финансировался за счет тарифа, а теперь вы снова хотите за счет потребителей его профинансировать", - отметилдДиректор Департамента энергетики НКРЭКУ Антон Гудаченко. Также в Нацкомиссии задали вопросы относительно других статей, заложенных в расходную часть бюджета компании. Например, 3 млн. грн. на ведение судов и оплату судебных сборов. В Нацкомиссии подчеркнули, что затраты на решение судебных споров относятся к хозяйственной части деятельности компании, которая никак не связана с тарифом, и потребители не обязаны оплачивать в тарифе судебные издержки "Укргидроэнерго".

На общественных слушаниях было предоставлено слово присутствовавшим экспертам энергорынка, которые высказали опасения относительно реализации "Укргидроэнерго" заявленной инвестиционной программы, поскольку ранее компания никогда не выполняла свою программу на 100%. "Инвестпрограмма компании не выполняется на регулярной основе, по факту предыдущих лет 2015-2017 уровень выполнения составлял порядка 76%. В 2015 году компания реализовала 85% своей программы, в 2016 – 78%, а в 2017 году – всего 60%", - отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, решая увеличить тариф "Укргидроэнерго", НКРЭКУ нарушает закон Украины "О НКРЭКУ", где предусмотрено, что невозможна дискриминация по отношению к другим участникам рынка. "А готовящееся НКРЭКУ постановление о тарифе Укргидроэнерго может повлиять на уменьшение тарифа тепловой генерации, тепловых электростанций", - объяснил эксперт.

Первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква во время выступления на общественных слушаниях подчеркнул, что на данный момент в НКРЭКУ не сообщают, как будут меняться тарифы для других генераций, в связи с чем подрывается доверие в обществе к решениям Нацкомиссии.

"Наше предложение такое: сделайте перерасчет оптовой цены на структуру. Уже поменялись все составляющие оптовой цены полностью. И опубликуйте эту часть. НКРЕКУ много сделала, чтобы повысить прозрачность. Сделайте еще один шаг. Это первый элемент доверия. И каждое следующее заседание, где будет пересматриваться тариф в пределах структуры, по нему тоже нужны публичные отчеты", - отметил Юрий Саква.

В конце мероприятия Нацкомиссия по итогам общественных слушаниях обратилась к руководству "Укргидроэнерго" с просьбой предоставить детальные документы по самым спорным статьям инвестпрограммы. По словам Антона Гудаченко, проект решения НКРЭКУ относительно нового тарифа "Укргидроэнерго" и инвестиционной программы на 2018 год компании будет обнародован до 16 октября 2018 года.

Ранее эксперт директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что прежде чем менять тариф для компании "Укргидроэнерго", НКРЭКУ должна провести аудит компании и ее затрат на выполнение инвестпрограммы.

Напомним, в СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность "Укргидроэнерго" на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.

Униан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму "Укргидроэнерго"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 156724
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 39026
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 33238
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 27346
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
12
 Просмотров: 15824
Экономика
Запасайтесь: какие продукты подорожают до конца года
Запасайтесь: какие продукты подорожают до конца года
 Просмотров: 81
Дмитрий Крупенко – успешный бизнесмен и практик финансовой торговли
Дмитрий Крупенко – успешный бизнесмен и практик финансовой торговли Просмотров: 27
"Энергоатом" требует на атомное топливо тариф "Роттердам+50%" - НКРЭКУ
"Энергоатом" требует на атомное топливо тариф "Роттердам+50%" - НКРЭКУ Просмотров: 126
Находящийся под санкциями завод в Приднестровье получает украинский металлолом
Находящийся под санкциями завод в Приднестровье получает украинский металлолом Просмотров: 117
Подключение к инженерным сетям может стать бесплатным
Подключение к инженерным сетям может стать бесплатным Просмотров: 315
Больше всего комментируют
48
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
4
У Кремля угрожают взорвать авто
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
3
"Советский фидбэк" - Супрун ответила нардепам, которые хотят ее отставки
Голосов: 17709
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua