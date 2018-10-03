НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму "Укргидроэнерго"

Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг обсудила инвестиционную программу ЧАО "Укргидроэнерго". Фото: energynews.com.ua

В Национальной комиссии регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг в рамках общественных слушаний обсудили детали инвестиционной программы ЧАО "Укргидроэнерго".

Ранее компания инициировала повышение тарифа до 63,57 коп/кВтч, ссылаясь на возросшие накладные расходы в связи с реализацией ряда проектов. В рамках обсуждения на слушаниях Нацкомиссией были затронуты такие вопросы, как увеличение расходов компании на фонд оплаты труда, а также реализация нескольких запланированных компанией проектов. В частности, речь идет о строительстве Днестровской ГЭС, а также строительстве второй очереди ГЭС в Каховке. Впрочем, пока НКРЭКУ не поддержала все статьи расходов, указанные "Укргидроэнерго" в инвестиционной программе.

Например, в рамках общественных слушаний, затраты на проектно-поисковые работы были уменьшены до 28 млн. грн., тогда как изначально "Укргидроэнерго" заложила 40,2 млн. грн. на данную статью. Также в Нацкомиссии задались вопросом, почему на Каховскую ГЭС снова заложено 400 млн. грн., которые компания ранее уже закладывала, но проект так и не реализован – ни в 2016, ни в 2017 году. Более того, реальное строительство планируется начать только в 2020 году. "В прошлом году этот проект (Каховская ГЭС) уже финансировался за счет тарифа, а теперь вы снова хотите за счет потребителей его профинансировать", - отметилдДиректор Департамента энергетики НКРЭКУ Антон Гудаченко. Также в Нацкомиссии задали вопросы относительно других статей, заложенных в расходную часть бюджета компании. Например, 3 млн. грн. на ведение судов и оплату судебных сборов. В Нацкомиссии подчеркнули, что затраты на решение судебных споров относятся к хозяйственной части деятельности компании, которая никак не связана с тарифом, и потребители не обязаны оплачивать в тарифе судебные издержки "Укргидроэнерго".

На общественных слушаниях было предоставлено слово присутствовавшим экспертам энергорынка, которые высказали опасения относительно реализации "Укргидроэнерго" заявленной инвестиционной программы, поскольку ранее компания никогда не выполняла свою программу на 100%. "Инвестпрограмма компании не выполняется на регулярной основе, по факту предыдущих лет 2015-2017 уровень выполнения составлял порядка 76%. В 2015 году компания реализовала 85% своей программы, в 2016 – 78%, а в 2017 году – всего 60%", - отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, решая увеличить тариф "Укргидроэнерго", НКРЭКУ нарушает закон Украины "О НКРЭКУ", где предусмотрено, что невозможна дискриминация по отношению к другим участникам рынка. "А готовящееся НКРЭКУ постановление о тарифе Укргидроэнерго может повлиять на уменьшение тарифа тепловой генерации, тепловых электростанций", - объяснил эксперт.

Первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква во время выступления на общественных слушаниях подчеркнул, что на данный момент в НКРЭКУ не сообщают, как будут меняться тарифы для других генераций, в связи с чем подрывается доверие в обществе к решениям Нацкомиссии.

"Наше предложение такое: сделайте перерасчет оптовой цены на структуру. Уже поменялись все составляющие оптовой цены полностью. И опубликуйте эту часть. НКРЕКУ много сделала, чтобы повысить прозрачность. Сделайте еще один шаг. Это первый элемент доверия. И каждое следующее заседание, где будет пересматриваться тариф в пределах структуры, по нему тоже нужны публичные отчеты", - отметил Юрий Саква.

В конце мероприятия Нацкомиссия по итогам общественных слушаниях обратилась к руководству "Укргидроэнерго" с просьбой предоставить детальные документы по самым спорным статьям инвестпрограммы. По словам Антона Гудаченко, проект решения НКРЭКУ относительно нового тарифа "Укргидроэнерго" и инвестиционной программы на 2018 год компании будет обнародован до 16 октября 2018 года.

Ранее эксперт директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что прежде чем менять тариф для компании "Укргидроэнерго", НКРЭКУ должна провести аудит компании и ее затрат на выполнение инвестпрограммы. Напомним, в СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность "Укргидроэнерго" на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.