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четверг, 23 мая 2019 14:15

Низкая зарплата, неудобный график и кресло: почему украинцы часто меняют работу

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Низкая зарплата, неудобный график и кресло: почему украинцы часто меняют работу
В среднем украинцы меняют работу раз в 2-3 года. Фото: ozakone.com

В Украине ускорился поток кадров. Некоторые за год успевает сменить несколько работ. Преимущественно это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет, рассказала Gazeta.ua Инна Новицкая, владелица компании по подбору персонала "Нова персона".

"Наши родители, дедушки и бабушки всю жизнь работали на одном предприятии. И это было нормально. Сегодня жизнь более динамичная и турбулентная. Люди постоянно находятся в движении. Работу в основном меняют из-за низкой заработной платы. Ищут возможностей карьерного и профессионального роста, самореализации. Стремятся к комфортным условиям. Обращают внимание на компьютер, кресло, стол или график работы. Хотят бесплатный кофе, чай, печенье и медицинское страхование", - объясняет эксперт.

Был случай, когда работники массово увольнялись с предприятия, так как в раздевалках не хватало шкафчиков для одежды.

"Некоторые из работодателей на собеседовании обещает кандидатам золотые горы. По факту - ничего не дает работникам. Понятно, что последние будут увольняться, ведь их ожидания не оправдались. Во-вторых, в какой-то мере работников дисциплинирует официальное трудоустройство. Люди ищут стабильную и надежную работу, хотят вовремя получать "белую" заработную плату. Однако им предлагают работать "в тени", - говорит Инна Новицкая.

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В среднем украинцы меняют работу раз в 2-3 года.

"Надо понимать, что сегодня часто работников нанимают, чтобы запустить проект. Далее специалист не нужен. Кроме того, работать в офисах становится не модно. Работу можно выполнять дистанционно, находясь в любой точке земного шара. Особенно это касается сферы программирования, маркетинга, дизайна", - отмечает эксперт.

Она советует на собеседовании обращать внимание не на то, сколько работ сменил работник. А на причины и период увольнения. Так, горе-главный бухгалтер чаще всего ищет новое место в январе-феврале - в период годового отчета.

"Человек может искать себя - работать от финансиста к продавцу. Вполне возможно, что он так же быстро изменит очередное место работы. С другой стороны - тот, кто каждый год ищет новую работу, просто хочет карьерного роста. Были случаи, когда работники увольнялись из-за закрытия компании", - объясняет Инна Новицкая.

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Люди, которые часто меняют работу, умеют профессионально проходить любые собеседования. Они уже знают, как отвечать на самые каверзные вопросы.

"Иногда неопытные рекрутеры отказывают действительно перспективном кандидату. А берут того, кто рассматривает работу как временный этап жизни. Поэтому нельзя ориентироваться исключительно на личное впечатление или ответы на собеседовании. Надо требовать рекомендаций с предыдущих мест работы, чтобы узнать истинные причины увольнения. Толковый профессионал может оказаться скандалистом. Есть так называемые непризнанные гении, которые еще на собеседовании жалуются на предыдущих работодателей. Проработав у вас несколько месяцев, они испортят атмосферу в коллективе. Уволятся и подобьют других сделать это. Вероятно, что будут негативно рассказывать о вас на других собеседованиях", - говорит эксперт.

Наибольшую среднюю зарплату получают в Киеве - 16 207 грн. Наименьшую - в Черновицкой области (7437 грн). Средняя зарплата в Украине составляет 10 237 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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