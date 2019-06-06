Невведение рынка электроэнергии создает коррупционные риски

Представитель президента в правительстве Андрей Герус пытается убедить всех в том, что отказ от введения рынка электроэнергии не создает коррупционные риски. Фото: Факты ICTV

Отказ от введения рынка электроэнергии создает большие коррупционные риски, хотя представитель президента в правительстве Андрей Герус пытается убедить всех в противоположном.

Об этом пишет издание "Деловая Столица" со ссылкой на блогера Филиппа Духлия.

"Старый рынок с его тарифными скандалами, полностью ручным управлением ценами и объемами производства через только формально независимых чиновников в НКРЕКП, которых всегда можно запугать, надавить, открыть уголовные дела - это нормально. А вот конкурентная модель рынка, в которой есть состязательность компаний - это причина коррупции", - написал блогер.

Он также обратил внимание на то, что закон, согласно которому вводится новый рынок электроэнергии с 1 июля, был принят еще два года назад, но критиковать его Андрей Герус начал лишь сейчас. Что, по мнению блогера, связано со стремлением защитить интересы близкого к президенту бизнесмена Игоря Коломойского.

"Два года назад был принят закон про новый рынок, два года шла подготовка. Все это время Герус критиковал Роттердам+. И вот когда Р+ должен прекратить существование, вдруг начинается критика нового рынка. Единственное что его устраивает - низкие цены для ферросплавных заводов Коломойского", - полагает Духлий.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Закон имплементирует нормы Третьего энергопакета Евросоюза и является частью международных обязательств Украины. Премьер Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя. На заседании КМУ 5 июня, были приняты ключевые постановления, необходимые для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. Против рынка электроэнергии высказывается предприниматель Игорь Коломойский, контролирующий ферросплавный холдинг. Ферросплавное производство является одним из наиболее энергоёмких - в себестоимости продукции доля электроэнергии достигает 50%.