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среда, 15 января 2020 21:10

Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты

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Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
В Люксембурге средняя зарплата в 33 раза выше, чем в Украине Фото:dyvys.info

Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тыс. грн, а средняя пенсия - 20 тыс. грн. Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Gazeta.ua спросила экспертов, когда будет возможно достичь такого уровня зарплат, что для этого нужно.

Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития:

"Министр, к сожалению, не дает схемы, как повысить зарплату. Я слышал заявки: "Давайте продадим землю". Это краткосрочные деньги. Сначала говорили, что они дадут прирост экономики в 3%. Но потом появился другой расчет, что это принесет лишь 0,5% прироста. Как раз уровень зарплат напрямую зависит от роста экономики. Например, в Люксембурге средняя зарплата в 33 раза выше, чем в Украине. В Германии-в 17 раз, Польше-в 6 раз", - рассказал Алексей Дорошенко"

Эксперт объясняет, что государство должно сделать все, чтобы росло ВВП.

"Если говорить о реальной зарплате, то она составляет менее 10 тысяч гривен. Поэтому 20 тысяч гривен, тем более 40 кажутся недостижимыми. Если экономика будет расти на 3-5% в год, то зарплата может расти на 7-10", - добавляет Дорошенко

Александр Охрименко, экономист:

"Высокую зарплату можно получить, если Украина запустит соглашение об ассоциации. Это даст толчок развитию энергетики, машиностроения, логистики, ИТ-технологий. На сегодня в Украине наименьшая зарплата. Недавно сравнил зарплаты Казахстана, России и Польши, то везде они выше. Сейчас надо сделать, чтобы после отчислений зарплата оставалась на уровне 500 долларов. Относительно высоких пенсий, то даже при увеличении зарплаты, высокой пенсии не будет никак. Так устроено законодательство. Разве в будущем, когда мы начнем накапливать так называемую вторую пенсию, то возможно тогда будут получать более высокие пенсии", - пояснил экономист.

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Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

"В Украине нет проблем с созданием новых рабочих мест. Найти работу на 4-5 тысяч гривен можно без проблем. Проблема в трудовой бедности - люди получают малую зарплату", - говорит эксперт.

Чтобы украинцы получали зарплаты на уровне поляков, чехов, в первую очередь надо понимать, как формируется уровень зарплат.

"Зарплата зависит от двух взаимосвязанных факторов. Первый - глубина структурирования рынка труда в той или иной стране. Имеется в виду многообразие и сложность профессий. Это зависит от системной государственной политики. Сколько вкладывается денег в образование, медицину, науку, инновационные разработки. Насколько государственная политика соответствует требованиям экономики", - объясняет Алексей Кущ.

Второй фактор — уровень прибавочной стоимости, который руководит экономикой и формирует конечный продукт.

"Если посмотреть на страны с развитой экономикой, то увидим, что они производят товары с высокой добавочной стоимостью: автомобили, электроника. А Украина производит сырьевые товары: зерно, металл. Поэтому существенной базы для формирования высоких зарплат у нас нет. А как раз уровень прибавочной стоимости зависит от того, на каких товарах страна специализируется. И это зависит от экономической политики страны", - говорит эксперт.

Важен также фактор инклюзивного роста ВВП.

"Неважно, насколько ты растешь, важно как этот рост распределяется между основными группами населения, так как экономика для людей. Можно расти на 4%, как сейчас, но иметь минимальное распределение этого роста в пользу простого украинца. В этом году Украина будет рассчитываться с внешними долгами. Если наша экономика будет расти выше 4% в год, то должны будем отдавать внешним кредиторам 40% этого прироста. Поэтому сейчас ВВП работает не на пользу населения, а в пользу внешнего кредитора".

Впервые за годы независимости Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси. С 1 января "минималка" в Украине выросла до 4 тыс. 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года. Таким образом, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет $199, а в РФ $195,9 ( 12130 руб).

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