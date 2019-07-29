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понедельник, 29 июля 2019 12:00

Некоторые тарифы снизят, а некоторые повысят - представитель президента

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Некоторые тарифы снизят, а некоторые повысят - представитель президента
Представитель президента в Кабинете министров также затронул вопрос тарифов на тепло, подчеркнув, что не может давать точных прогнозов Фото: TerMedia

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в Украине тарифы на что-то могут снижаться, а на что-то - повышаться.

Решать острую проблему нужно через увеличение доходов украинцев, говорит Герус в интервью РБК-Украина.

"Мы понимаем, что если есть инфляция, то трудно просто снижать тарифы", - сообщил он.

По его словам, для этого нужен рост экономики, наполнение бюджета, а это возможно благодаря новым масштабным инвестициям.

"Я думаю, если на следующей неделе не будет снижения тарифов, но через год экономика начнет расти темпами более 6%, а не 2,8%, как сейчас, то общество это почувствует и очень положительно оценит. Потому что это означает, что будут расти доходы и благосостояние украинцев", - заявил Герус.

Представитель президента в правительстве также затронул вопрос тарифов на тепло, подчеркнув, что не может давать точных прогнозов.

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"При сегодняшней цене газа оснований для повышения тарифов на тепло нет. В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов", - сказал Герус.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что за последние месяцы произошло снижение цены на газ и предпосылки для дальнейшего удешевления в июле. Суммарное уменьшение цены газа за май-июль составит около 21%.

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