В июле цена на газ для населения уменьшится на 10,4%

Зеленский с представителями Нафтогаза обсудили снижение цены на газ. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Нафтогаза и Министерства энергетики и угольной промышленности.

Обсудили ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения, сообщает сайт президента.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что за последние месяцы произошло снижение цены на газ и предпосылки для дальнейшего удешевления в июле. Суммарное уменьшение цены газа за май - июль составит около 21%.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук заявил, что повлиять на стоимость газа может увеличение Украиной собственной добычи.

"Это направление должно быть приоритетным. Также нужно прилагать максимум усилий для привлечения в эту сферу стратегических инвесторов. Для этого мы создадим прозрачные, должным образом подготовленные аукционы, чтобы у инвестора было достаточно времени для предоставления качественного предложения", - подчеркнул он.

В июле Нафтогаз обязали снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 куб. м - до 4905 грн без учета НДС и тарифов на транспортировку и поставку потребителям.