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воскресенье, 03 октября 2021 21:10

Недвижимость в пригороде Киева: почему дорожает жилье

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В пригороде Киева активно возводят жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой. Это территория для отдыха и досуга с детскими и спортивными площадками, скверами и зонами для отдыха, магазинами, кафе, ресторанами, салонами красоты, аптеками.

Покупатели прежде всего выбирают жилье средней площади - до 55-60 кв м. Это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Чтобы удовлетворить спрос, застройщики в основном сводят однокомнатные квартиры площадью 40-45 кв м, двухкомнатные - 65-70 кв м, трехкомнатные - 95-100 кв м. Квартиры большей площади почти никто не строит, пишет mind.ua.

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По словам экспертов, цены на такую ​​недвижимость повторяют рост стоимости квадратных метров в новостройках Киева. До конца года жилье на первичном рынке может добавить 5-10% к цене.

Автор: mind.ua
  За первое полугодие 2021 года квартиры на первичном рынке Киевской области подорожали на 30 процентов.
За первое полугодие 2021 года квартиры на первичном рынке Киевской области подорожали на 30 процентов.

За первое полугодие 2021 года квартиры на первичном рынке Киевской области уже подорожали на 30%. Если во втором полугодии темпы роста сохранятся, то средняя стоимость квадратного метра вырастет до 21 000 - 22 000 грн. Однокомнатная квартира будет стоить не менее 750 000 - 800 000 грн.

В Украине с начала введения карантина недвижимость на вторичном рынке подорожала на 16,4%, дома с 2011 года - на 16,7%. На 19% выросла стоимость объектов на этапе строительства.

Цены на жилье, которое строится, уменьшились только в Харькове. На вторичном рынке среди городов-миллионников дешевле стали лишь 3-комнатные квартиры в Одессе.

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03
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