Недвижимость в пригороде Киева: почему дорожает жилье

В пригороде Киева активно возводят жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой. Это территория для отдыха и досуга с детскими и спортивными площадками, скверами и зонами для отдыха, магазинами, кафе, ресторанами, салонами красоты, аптеками.

Покупатели прежде всего выбирают жилье средней площади - до 55-60 кв м. Это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Чтобы удовлетворить спрос, застройщики в основном сводят однокомнатные квартиры площадью 40-45 кв м, двухкомнатные - 65-70 кв м, трехкомнатные - 95-100 кв м. Квартиры большей площади почти никто не строит, пишет mind.ua.

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По словам экспертов, цены на такую ​​недвижимость повторяют рост стоимости квадратных метров в новостройках Киева. До конца года жилье на первичном рынке может добавить 5-10% к цене.

Автор: mind.ua За первое полугодие 2021 года квартиры на первичном рынке Киевской области подорожали на 30 процентов.

За первое полугодие 2021 года квартиры на первичном рынке Киевской области уже подорожали на 30%. Если во втором полугодии темпы роста сохранятся, то средняя стоимость квадратного метра вырастет до 21 000 - 22 000 грн. Однокомнатная квартира будет стоить не менее 750 000 - 800 000 грн.

В Украине с начала введения карантина недвижимость на вторичном рынке подорожала на 16,4%, дома с 2011 года - на 16,7%. На 19% выросла стоимость объектов на этапе строительства. Цены на жилье, которое строится, уменьшились только в Харькове. На вторичном рынке среди городов-миллионников дешевле стали лишь 3-комнатные квартиры в Одессе.