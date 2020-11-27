Недвижимость украинцев внесут в единый реестр

Адресный Реестр поможет создать единый общественный источник актуальной информации. Фото: pexels.com

В правительстве разрабатывают изменения в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности". Планируют введение адресного реестра в составе единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Сейчас в Украине нет точности адресных данных. Адресный реестр поможет создать единый публичный источник актуальной информации. Каждый земельный участок, дом или квартира будут иметь уникальный идентификатор, сообщает finance.ua.

Такой реестр унифицирует данные, упростит работу с документами; поможет предотвращать махинации с недвижимостью (исчезнет возможность регистрировать один объект по разным адресам); поможет коммунальным и другим службам; обеспечит точное пространственное планирование, чем упростит пользование геопорталами.

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К тому же, он станет основой системы Нацреестра и кадастров недвижимости, которые сейчас разрабатывают в Минцифры.

Покупателей квартир будут вносить в список инвесторов. В Украине будет действовать государственный реестр вкладов граждан в первичную недвижимость.