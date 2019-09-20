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пятница, 20 сентября 2019 21:10

Недвижимость предложили оценивать по-новому

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Недвижимость предложили оценивать по-новому
Предлагают ввести понятие налоговой стоимости недвижимости и внедрить двухуровневую систему оценки. Фото: novostroy.info

В Украине запланировали уничтожить схему, когда стоимость квартиры при подписании договора купли-продажи недвижимости искусственно занижают. Делают это, чтобы платить меньше налогов.

Верховная Рада разработала законопроект №2047-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости". Сейчас стоимость жилья определяет оценщик. Поэтому может манипулировать с ценой, пишет "Столичная недвижимость".

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Предлагают ввести понятие налоговой стоимости недвижимости и внедрить двухуровневую систему оценки. Стоимость квартиры будет определять не человек, а автоматизированная электронная площадка.

Цену недвижимости будут проверять в единой базе данных налоговой стоимости.

В августе больше всего квартир покупали в новостройках в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Дешевле всего приобрели 1-комнатное жилье площадью 30 м² на ул. Радченко - $21 тыс.

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