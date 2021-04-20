"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши

Фото: Васылины Галын

Василиса Галин получила депортацию, после которой снова вернулась на работу в Польшу. За это время украинка в совершенстве изучила польское законодательство и сама подала документы на карту временного побыту.

"Я не ехала в Польшу, чтобы оставаться. Хотела здесь скопить стартовый капитал, чтобы потом открыть собственное дело в Украине. Работала конструктором одежды, поэтому ехала на заработки как швея. Так и начала работать, сначала швеей, а потом на предприятии уволился закройщик и меня взяли на эту должность", - рассказывает Василиса.

Украинка тогда впервые задумалась, что хочет остаться в этой стране. Здесь чистые красивые улицы, а заработки были в пять раз больше, чем во Лвове, где жила последние годы до выезда. При этом девушка могла даже откладывать средства.

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"Тогда приехал мой парень и мы решили, что действительно хотим здесь остаться. Хоть и жили в то время в разных воеводствах: я в Любуском, а парень в Великопольском, а виделись только на выходные. Парень устроился дальнобойщиком и мы начали задумываться о совместной жизни. И тут я узнаю на работе, что работаю незаконно. Работодатель своевременно не оформил разрешение на работу. И я стояла перед выбором. С одной стороны, понимала, что довериться работодателю не могу, с другой, что буду иметь депортацию. И тогда вместе с ним пошли сдаваться в пограничную службу. Конечно, он получил штраф, а я депотацию", - говорит украинка.

Поскольку действия были добровольные, то украинка получила две недели на улаживание своих дел.

"И тут столкнулась с худшим, что могло быть: когда вернулась домой в квартиру, которую орендовал собственник фирмы, оказалось там сменили замки. А все мои вещи оставлены в середине. Пришлось вызвать полицию. Неделю пыталась забрать заработанное. Работодатель решил, что раз я получила депортацию, то значит ничего мне не должен", - говорит Василина.

Из-за законодательных коллизий пришлось найти фирму украинки, которая помогала с документами. Она оформила доверенность, чтобы снова вернуться в Польшу. За два месяца Василиса снова могла вернуться.

"Здесь сыграли роль несколько факторов. Первое, что я выполнила все условия, которые нужно было при депортации. Второе-ссисалась на тяжелое материальное положение. И третье-здесь жил мой жених. Но при возвращении снова начала все сначала", - рассказывает Василиса.

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Недавно Оксана посчитала, что на жизнь в Польше нужно 6 тысяч злотых или 45 тыс.грн. Дороже всего обойдется аренда жилья.