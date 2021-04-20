Не хватает рабочих рук для сбора урожая - эксперты прогнозируют рост цен и в Украине

В условиях пандемии мировые производители все чаще жалуются на нехватку рабочих рук, а точнее невозможность из-за карантина привлекать временных иностранных работников, в первую очередь на сезонные работы. Следствием такой ситуации, складывающейся в преддверии нового сезона, станет значительный рост цен.

Об этом пишет ubr.ua.

Всё взаимосвязано: рабочих не хватает, производство падает, предложение на рынке сокращается, цены растут. Некоторые украинские производители, пользуясь моментом, будут экспортировать продукцию, надеясь больше заработать. В то же время будут дорожать и импортные товары.

Автор: unsplash.com Аграриям не хватает сезонных работников для сбора ягод, фруктов и овощей

"Такая тенденция наблюдается уже год. И она только усугубляется. Это не значит, что такие процессы касаются, например, пшеницы. В таких отраслях сезонных рабочих мало. Это требует высокой квалификации, поэтому такую работу исполняют почти все местные. Но есть доля культур, требующих действительно сезонных иностранцев", - рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Больше всего это касается выращивания и сбора ягод, фруктов и овощей. Часть их выращивается в странах, где рост цен из-за нехватки работников был сильным - например, Испании, Великобритании, Португалии. Таких стран, как Украина, это коснулось меньше, поскольку много работников из-за пандемии остались на родине. Впрочем, это еще не значит, что они пойдут на работу здесь.

"Множество людей не поехали за границу, оставшись дома. Но они не будут работать в Украине за минимальную зарплату. Они привыкли к иным деньгам. Если же наши производители хотят привлечь сезонных работников, они должны предложить адекватное вознаграждение, соразмерное с польскими зарплатами", - подчеркнул Дорошенко.

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Дефицит украинских сезонных работников среди иностранных аграриев подтвердил и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. И заметил, что работники из аграрного сектора постепенно перемещаются на производство.

"Если еще в 2015-2016 годах около 40 процентов украинцев, которые ехали на заработки в Польшу, видели себя именно в сельском хозяйстве, то сегодня эта тенденция изменилась. Там теперь заняты только 20 процентов наших сограждан. Люди не хотят ехать туда, где заработок напрямую зависит от капризов природы", - отметил эксперт.

Тогда как работа на производстве не зависит от погоды и уровня урожая. Там они есть возможность работать по 10-12 ч. и по пять-семь дней, зарабатывая гораздо больше, чем в сельском хозяйстве. Кроме того, трудоустройство в сельском хозяйстве ограничено сезонностью.

Автор: unsplash.com Вместо сезонных работ в аграрной отрасли работники все чаще выбирают производство

"Практичнее пойти работать на конвейер. В общем же в Польше дефицита в украинцах пока нет. Это связано с тем, что куча больших предприятий там работают на внешние рынки стран Европы. Там тоже карантин, поэтому невозможно загрузить промышленность на всю мощность", - объяснил Воскобойник.

Ситуация должна измениться уже в ближайшее время, когда начнут отменять карантин в развитых странах. Поляки окажутся в ситуации, когда число работодателей, готовых набрать к себе украинцев, превысит реальный объем рабочих рук. И больше всего такая тенденция коснется продуктов незавершенного цикла.

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"Например, польские предприятия, занимающиеся производством деталей к немецким автомобилям. Как только в Германии снимут карантин, немецкие автозаводы начнут на полный объем, стремительно возрастет и потребность в трудовых мигрантах из Украины", - заключает специалист по трудоустройству за рубежом.

Размер зарплат на сезонных работах нынешнего года в Польше эксперт пока не берется прогнозировать. Однако, напоминает, что вознаграждение за работу в месяц не может быть меньше 2,8 тыс. злотых брутто.

Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. По данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%. Украинцы решают проблему с трудоустройством преимущественно самостоятельно. Едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, которые возникают при пересечении границы. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник.