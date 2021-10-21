НБУ ухудшил прогноз роста экономики

Прогноз роста ВВП уменьшили с 4% до 3,8%. Фото: Pexels

Национальный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП 2021 года.

Учли более длительное и существенное влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ.

В первом полугодии 2021-го восстановление экономики было слабее, чем ожидали. Высокочастотные индикаторы экономической активности свидетельствуют, что во втором полугодии экономика стала более активной. Большой урожай ранних зерновых привел к росту сельского хозяйства. Выросла инвестиционная активность. Вместе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой это способствовало возобновлению строительства и промышленности.

"Но с учетом показателей первого полугодия высокие цены на энергоносители и текущее осложнение эпидемической ситуации Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", - говорится в сообщении.

Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с карантином будет мешать восстановлению экономики в следующем году. Поэтому НБУ снизил прогноз роста ВВП с 4% до 3,8%. В 2023-м прогнозируют рост на 4%.

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"Рост экономики на прогнозном горизонте будет обеспечиваться прежде всего дальнейшим восстановлением мировой экономики и увеличением внутреннего спроса. В том числе инвестиционного. Также будут сохраняться благоприятные условия торговли для украинских экспортеров. Положительное влияние будет оказывать и постепенное распространение вакцинации. Что позволит избежать локдаунов или других ограничений для экономической деятельности. Это поможет полноценно восстановиться сектору услуг и будет способствовать постепенному возвращению уровня рабочей силы к допандемичным уровням", - говорят в Нацбанке.

19 октября Верховная Рада приняла законы, необходимые для получения очередного транша МВФ. Они вносят изменения в закон о Национальном банке Украины, повышают политическую независимость регулятора. Законопроект №5850 ограничивает функционал Совета Нацбанка. Он не сможет анализировать влияние денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предоставлять предложения к изменению этой политики правлению НБУ.