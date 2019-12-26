Назвали условия, при которых Украина получит транш МВФ

МВФ ожидает принятия законопроекта о невозвращении банков на рынок, которые ранее признали неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации. Фото: zn.ua

Международный валютный фонд ожидает открытия рынка земли в Украине. Кроме того, чтобы продолжить сотрудничество, хотят гарантий, что на рынок не вернутся банки, которые ранее признали неплатежеспособными.

"Рынок земли для Украины - это ресурс, который способен поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, только резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать, а инвестиции были защищены", - заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет "Мінфін".

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По ее словам, Фонд ожидает принятия законопроекта о невозвращении банков на рынок, которые ранее признали неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации.

"Законопроект позволяет Нацбанку и Фонду гарантирования оперативно реагировать и принимать решения о банкротстве банков. Важная норма документа - признание банка банкротом и ликвидация финучреждения - процессы необратимы, их нельзя вернуть назад. Если ФГВФЛ уже выплатил деньги вкладчикам, а завтра владелец банка подает в суд и требует остановить ликвидацию - что должно происходить дальше? Вкладчики должны вернуть деньги Фонду гарантирования? Или кто-то другой должен отдать эти деньги ФГВФЛ? Точно так же нельзя отменить продажу банка новому владельцу", - отметила Рожкова.

В начале 2020 года Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом. Такие ожидания высказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге. По его словам, внутренний график МВФ так построен, что программу не смогут принять в 2019 году.