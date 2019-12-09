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Предложения "послать" МВФ являются безответственными - Милованов

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Предложения &quot;послать&quot; МВФ являются безответственными - Милованов
Фото: Укринформ

Украине необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом. В том числе из-за риска экономического кризиса и увеличения доверия к украинской экономике со стороны инвесторов.

"Все экономические эксперты и инвесторы говорят, что программа с МВФ нужна. Но одновременно много не-экономистов предлагают "послать" МВФ. По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения "послать" МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины", написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов у Facebook.

"На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ – некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ – есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинского экономики... Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля", добавил он.

По словам министра, крупные инвесторы ориентируются на позицию МВФ при оценке состояния экономики.

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Если нет программы фонда, тогда инвесторы будут сотрудничать на худших для Украины условиях.

Милованов подытожил, что для Украины, после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне, важно привлекать инвесторов, в частности для увеличения рабочих мест и рост уровня заработной платы.

7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов.

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