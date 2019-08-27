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вторник, 27 августа 2019 21:10

Назвали топ-5 идей для дополнительного заработка

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Назвали топ-5 идей для дополнительного заработка
Курьером можно работать в свободное от основной работы время. Фото: Depositphotos

В Украине средняя зарплата в июле составила 10 783 грн. Больше всего получали работники в Киеве - 15 650 грн. Меньше всего в среднем платили в Кировоградской области - 8574 грн.

Минимальная зарплата составляет 4173 грн. Если денег не хватает, работники могут найти дополнительный заработок. В свободное от основной работы время работать курьерами, водителями, репетиторами, пишет The Point.

Водитель такси

Чтобы зарабатывать деньги таким образом, надо водительские права, авто и смартфон. В среднем за 3-4 часа можно заработать около 300 грн. За неделю работы - 1,5-2 тыс. грн. За месяц к основной зарплате можно иметь 6-8 тыс. грн.

Курьер

Можно работать даже без водительского удостоверения. Например, на велосипеде или пешком. Сейчас многие сервисы предлагают курьерам работать по несколько часов в сутки в удобное для них время. За каждое доставленный заказ обещают около 60 грн.

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Фотограф

Если есть фотоаппарат и вам нравится фотографировать, можете на этом заработать. Сначала придется работать бесплатно, чтобы получить опыт и наработать портфолио. Далее сможете фотографировать детские или корпоративные мероприятия, продавать свои фото. За фотосессию можно заработать от 50 грн до 2 тыс. грн.

Репетитор

Если хорошо знаете школьную программу, то можете подготовить ребенка к школе. В среднем репетиторы зарабатывают от 100 до 300 грн за урок. Также можно писать рефераты и дипломные работы на заказ. На сайтах, которые предлагают такие услуги на профессиональном уровне, это стоит от 3,5 тыс. грн. Рассчитывайте стоимость работы в зависимости от своих возможностей и навыков.

Няня

Няню ищут как для дошкольников, так и для детей школьного возраста. Часто ищут человека, который будет забирать ребенка из школы, детского сада. Иногда няня надо на выходные. Если можете договориться об удобном для вас графике, то это прекрасная возможность заработать. В Киеве няни получают 100-300 грн за час работы.

За второй квартал 2019-го в среднем на 9% выросли зарплаты в рабочих сферах. Больше всего - у строителей. Выплаты выросли на 2350 грн - до 14 350 грн в месяц. Работникам сферы логистики и транспорта платили 12 350 грн. В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли производство и энергетика. Специалисты ежемесячно получали 10 000 грн.

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