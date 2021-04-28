Назвали тариф на электроэнергию до 30 июня

Население будет платить за электрику 1,68 грн за кВт /ч. Фото: Елена Луценко

Цена на электроэнергию для населения до 30 июня останется на уровне 1,68 грн за кВт/ч.

"Правительство продолжает механизм действия обязательства до 30 июня. Государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника - госпредприятия "Гарантированный покупатель", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Ранее Верховная Рада не поддержала проекты постановлений о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.

С 1 июля планируют увеличить стоимость электроэнергии в Украине, по прогнозам. В частности, для тех кто потребляет более 500 кВт-час в месяц, тариф может вырасти до 2,5 грн.