Электроэнергия подорожает: назвали новую цену

За потребление свыше 500 кВт/ч в месяц, тариф может вырасти до 2,5 грн. Фото: Елена Луценко

С 1 июля планируют увеличить стоимость электроэнергии в Украине. В частности, для тех кто потребляет более 500 кВт⋅ч в месяц, тариф может вырасти до 2,5 грн. Сейчас платят 1,68 грн.

"Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 гривны. Так и думают в Кабинете министров. Сначала думали об объеме свыше 300 кВт⋅ч, а затем от 500. Такие цены планируют установить с 1 июля ", – рассказал OBOZREVATEL Олег Попенко, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА.

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Попенко считает, что можно ввести четыре тарифа: на первые 100 кВт⋅ч – 90 коп., от 100 до 500 кВт⋅ч – 1,68 грн, от 500 до 1000 – 2,5 грн, свыше 1000 кВт⋅ч – более 3 грн.

"Однако и это не поможет решить нехватку средств на компенсацию стоимости генерации тока. Необходимо разобраться с эффективностью управления госпредприятиями, изменить правила. Только на тендерах электроэнергии в Энергоатоме потеряли миллиарды гривен", – считает Попенко.

Рада не поддержала проекты постановлений о введении моратория сроком на один год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.