"Тарифы обгоняют инфляцию" - правозащитник

Ситуацию с долгами сложно назвать объективной. Фото: pixabay.com

В вопросе с коммунальными долгами есть объективный фактор - экономический. Но в основном речь идет о манипуляциях с отчетностью и тарифами, рассказал в интервью Gazeta.ua правозащитник Евгений Соловьев.

"Ситуацию с долгами сложно назвать объективной. Человек заплатил, а в расчетных квитанциях еще долго остаются старые данные. И службы ними оперируют", - считает Евгений Соловьев.

Коммунальщики постоянно ссылаются на неплатежи, как на какой-то серьезный фактор дестабилизации. Но это некорректно, считает эксперт.

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"Общая сумма начисленных коммунальных платежей за прошлый год составляет примерно 170 миллиардов. Фактически оплачено почти 160. Получается, что коммунальные предприятия недополучают менее 10 процентов. Остальное - это долги за предыдущие годы", - говорит правозащитник.

Можно оправдывать высокие тарифы инфляцией, что и делают коммунальщики. Но и это неправильно, отмечает он.

"Темпы роста тарифов обгоняют ее постоянно. И не просто на какую-то долю, а в среднем в два раза", - добавляет Соловьев.

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Рада не поддержала проекты постановлений о введении моратория сроком на один год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.