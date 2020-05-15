Назвали страны, где украинцы смогут отдохнуть этим летом

Украинских туристов готовы принимать в Египте, Турции. Фото: pixabay.com

В этом году украинские туристы смогут путешествовали в Египет, Турцию и Грузию.

"Туристический сезон в этом году будет. Возможно, он даже начнется раньше, чем ожидаем. Многие страны готовы принимать туристов. Некоторые страны говорят о 1 июля. Но перед этим они планируют отработать туристические новые протоколы, поселения и проживания в гостиницах на своих гражданах", - сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, пишет УНН.

По его словам, есть несколько европейских стран, которые не сильно пострадали от коронавируса и готовы принимать украинских туристов - Греция, Кипр. Также еще Балканские страны - Хорватия и Черногория.

"Если туриста застанет новая вспышка Covid-19 в другой стране, и аэропорты будут закрыты - волноваться не стоит. Людей будут вывозить и, наверное, на этот раз более организованно. Уже налажены места для обсервации, определения больных", - говорит Рудич.

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Добавляет, что будут прописаны новые правила проживания в гостиницах, перелетов. В то же время авиакомпании отказались летать с пустым средним местом в самолете.

"Если турпоездка отменится - деньги останутся на депозите у туроператора и авиакомпании, и ими можно будет воспользоваться в будущем", - подчеркнул Рудич.

Проект решения о постепенном снятии внутренних ограничений на передвижение, введенных в связи с пандемией коронавируса, подготовила Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС. Таким образом в Европе планируют оживить секторы перевозок и туризма, которые понесли значительные убытки.