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среда, 11 декабря 2019 21:45

Назвали случаи, когда работника нельзя увольнять

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Назвали случаи, когда работника нельзя увольнять
В новом трудовом кодексе надо прописать случаи, когда работодатель по собственной инициативе может уволить работника. Фото: Depositphotos

Бизнес жалуется, что официально взять на работу работника - все равно, что усыновить его. Уволить по инициативе работодателя человека сложно, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

"В трудовом кодексе стоит прописать случаи и условия, при которых работодатель может уволить работника. Пока такого нет", - объясняет Дрожжина.

По словам экономиста Александра Охрименко, человека нельзя уволить, если он на больничном.

"Классика жанра. Работодатель по объективным причинам решает уволить работника, а он покупает липовый больничный и через суд восстанавливается в должности. Это можно сделать даже через год после того, как ушел с работы", - говорит экономист.

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Добавляет, что проблемы существуют с декретными рабочими местами.

"У нас по закону за женщиной, которая уходит в декретный отпуск, надо сохранять рабочее место. На практике это работает в государственной службе. С частными компаниями сложнее. За 3 года они могут несколько раз закрыться. Бывают случаи, когда вернуть человека после декрета на ту же должность невозможно. Чтобы избежать проблем, иногда работодатели просят беременных уволиться по собственному желанию. В законодательстве необходимо прописать, что рабочее место за женщиной не сохраняется. Однако, если через 3 года предприятие и должность будут существовать, то такой работник имеет приоритетное право на работу", - отмечает Охрименко.

Хорошей инициативой Юлия Дрожжина называет предложение власти ввести тестирование работников на соответствие занимаемой должности. В то же время надо четко прописать, как часто будет происходить аттестация и кто будет контролировать ее результаты.

В Украине хотят обновить трудовой кодекс. По словам министра экономики Тимофея Милованова новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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