Назвали шаги к цифровизации экономики Украины

11 декабря 2019 года в Киеве в международном конгресс-центре "Украинский дом" прошло заседание Научно-исследовательского центра, где определились очередные шаги по цифровизации Украины в законодательном пространстве.

В "Украинском доме" состоялось заседание Научно-исследовательского центра по определению очередных шаги по цифровизации Украины в законодательном пространстве

Мероприятие проходило при поддержке Национальной академии правовых наук и IT-компании Simcord. Именно она является проводником блокчейн-технологий в современном украинском обществе. Модераторами мероприятия были вице-президент академии, д. ю. н. Николай Кучерявенко, руководитель НИЦ, к. ю. н. Евгений Смычок и генеральный директор Simcord Александр Кудь.

Ключевая тема круглого стола - "Стандарты инструментов блокчейна". Ее содержание презентовали представители Научно-исследовательского центра правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра. Целью организации является активное внедрение блокчейна в систему государственного управления и разработки соответствующей документации, что позволит реализовать блокчейн в полной мере на законодательном уровне. Это откроет новые возможности для применения цифровых технологий в Украине и приблизит украинское общество еще на шаг к цифровизации экономики на разных уровнях.

В "Украинском доме" состоялось заседание Научно-исследовательского центра по определению очередных шаги по цифровизации Украины в законодательном пространстве

Мероприятие проходило в три этапа. Первый этап был посвящен техническим составляющим блокчейна, разновидностям майнинга, возможностям разработки законодательных инициатив для поддержки этого инновационного процесса. Второй этап обсуждения касался формирования нормативно-правовой базы для цифровизации экономики Украины. И третий этап мероприятия стал своеобразной платформой для идей внедрения блокчейна в государственное управление.

Круглый стол посетили не только местные представители бизнес-сообщества, государственного сектора и научной отрасли, но и приглашенные гости из других стран. Участники мероприятия обменялись мнениями о возможностях формирования экономико-правовых отношений на базе новейшей технологии блокчейн, а также подходами к их регулирования. Результаты и наработки повлияют на дальнейшее расширение и возможности выхода на международный рынок информационных ресурсов.

В "Украинском доме" состоялось заседание Научно-исследовательского центра по определению очередных шаги по цифровизации Украины в законодательном пространстве

По результатам дискуссии составлен итоговый протокол, в котором определена следующая дата встречи - апрель 2020 года. В апреле должна быть утверждена Доктрина регулирования рынка информационных ресурсов, товаров и услуг, которые будут функционировать в Украине на базе технологии распределенного реестра.