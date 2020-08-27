Назвали самые востребованные и оплачиваемые профессии будущего

Переход покупателя в онлайн заставил большинство компаний обратиться к специалистам по маркетингу, чтобы полноценно освоить продажи в интернете. Это повлияет и на рынок труда.
Спрос будет расти на:
- антикризисных маркетологов
- пиарщиков;
- программистов;
- СММщиков;
- курьеров.
"Легче будет найти работу людям с высоким уровнем ответственности, умением планировать график, высокой работоспособностью, адаптивностью и умением подстраиваться под ситуацию. Наиболее трудно - тем, кто привык жить в размеренном режиме, в ожидании помощи от государства", - рассказывает директор по персоналу Jooble Оксана Огневая для OBOZREVATEL.
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Наиболее востребованы и высокооплачиваемые вакансии - в сфере IT. Например, если раньше в списке вакансий с высокими зарплатами появлялись и менеджеры, то сейчас абсолютно все предложения для программистов.
Самые высокооплачиваемые вакансии:
- Senior IOS developer с зарплатой 90 тыс. грн;
- Senior Java developer с зарплатой 85 тыс. грн;
- Senior Front-End developer с зарплатой 85 тыс. грн;
- Team Lead PHP developer с зарплатой 80 тыс. грн;
- Senior Javascrip developer с зарплатой 80 тыс. грн.
В будущем восстановление рынка труда будет зависеть от динамики распространения коронавируса. Уже сейчас меняются бизнес-модели, адаптируясь к новым реалиям.
"Мы привыкнем к формату удаленной работы, сможем работать с любой точки мира. Система государственных и политических институтов, система образования также будет постепенно меняться", - добавляет эксперт Jooble.
В Украине зарплату более 25 тыс. грн получают 6,6% граждан. Преимущественно украинцы ежемесячно получают от 4723 до 6000 грн. Последних - 20,2%, свидетельствуют данные Госкомстата.
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