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четверг, 27 августа 2020 09:52

Назвали самые востребованные и оплачиваемые профессии будущего

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Назвали самые востребованные и оплачиваемые профессии будущего
Легче будет найти работу людям с высоким уровнем ответственности. Фото: pixabay.com

Переход покупателя в онлайн заставил большинство компаний обратиться к специалистам по маркетингу, чтобы полноценно освоить продажи в интернете. Это повлияет и на рынок труда.

Спрос будет расти на:

- антикризисных маркетологов

- пиарщиков;

- программистов;

- СММщиков;

- курьеров.

"Легче будет найти работу людям с высоким уровнем ответственности, умением планировать график, высокой работоспособностью, адаптивностью и умением подстраиваться под ситуацию. Наиболее трудно - тем, кто привык жить в размеренном режиме, в ожидании помощи от государства", - рассказывает директор по персоналу Jooble Оксана Огневая для OBOZREVATEL.

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Наиболее востребованы и высокооплачиваемые вакансии - в сфере IT. Например, если раньше в списке вакансий с высокими зарплатами появлялись и менеджеры, то сейчас абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

- Senior IOS developer с зарплатой 90 тыс. грн;

- Senior Java developer с зарплатой 85 тыс. грн;

- Senior Front-End developer с зарплатой 85 тыс. грн;

- Team Lead PHP developer с зарплатой 80 тыс. грн;

- Senior Javascrip developer с зарплатой 80 тыс. грн.

В будущем восстановление рынка труда будет зависеть от динамики распространения коронавируса. Уже сейчас меняются бизнес-модели, адаптируясь к новым реалиям.

"Мы привыкнем к формату удаленной работы, сможем работать с любой точки мира. Система государственных и политических институтов, система образования также будет постепенно меняться", - добавляет эксперт Jooble.

В Украине зарплату более 25 тыс. грн получают 6,6% граждан. Преимущественно украинцы ежемесячно получают от 4723 до 6000 грн. Последних - 20,2%, свидетельствуют данные Госкомстата.

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