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среда, 17 марта 2021 09:59

Назвали самые прибыльные и убыточные украинские банки

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Назвали самые прибыльные и убыточные украинские банки
На украинском рынке сейчас действуют 73 банка. Фото:

В январе 2021-го наиболее прибыльным стал государственный Приватбанк, убыточным - "Правэкс-Банк".

Всего в этом месяце украинская банковская система получила 4,5 млрд грн чистой прибыли, говорится в данных Национального банка.

На украинском рынке сейчас действуют 73 банка. 63 из них получили прибыль почти 5 млрд грн. Убыточными считаются 10 украинских банков, которые потеряли 48 млн грн.

Среди наиболее прибыльных в январе 2021-го НБУ назвал такие банки:

ПриватБанк - 1,5 млрд грн;

"Райффайзен Банк Аваль" - 380 млн грн;

ПУМБ - 338 млн грн;

"ОТП Банк" - 193 млн грн;

"Альфа-Банк" - 186 млн грн;

"Укрэксимбанк" - 102 млн грн, получивший прибыль впервые с декабря 2019 года.

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Самыми убыточными в этом месяце стали такие украинские банки:

"Правэкс-Банк" - 17 млн ​​грн убытков;

"Юнекс Банк" - 5,2 млн грн убытков;

"Первый инвестиционный банк" - 3,7 млн грн убытков;

"БТА Банк" - 3,5 млн грн убытков;

УБРР - 3,2 млн грн убытков;

"Агропросперис Банк" - 2,4 млн грн убытков;

"Альпари Банк" - 1,7 млн грн убытков.

Банки, в которых можно оформить ипотеку под 7%, выдвигают дополнительные требования, которых нет в соответствующей государственной программе.

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Дата
17
марта

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