Назвали самые прибыльные и убыточные украинские банки

В январе 2021-го наиболее прибыльным стал государственный Приватбанк, убыточным - "Правэкс-Банк".
Всего в этом месяце украинская банковская система получила 4,5 млрд грн чистой прибыли, говорится в данных Национального банка.
На украинском рынке сейчас действуют 73 банка. 63 из них получили прибыль почти 5 млрд грн. Убыточными считаются 10 украинских банков, которые потеряли 48 млн грн.
Среди наиболее прибыльных в январе 2021-го НБУ назвал такие банки:
ПриватБанк - 1,5 млрд грн;
"Райффайзен Банк Аваль" - 380 млн грн;
ПУМБ - 338 млн грн;
"ОТП Банк" - 193 млн грн;
"Альфа-Банк" - 186 млн грн;
"Укрэксимбанк" - 102 млн грн, получивший прибыль впервые с декабря 2019 года.
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Самыми убыточными в этом месяце стали такие украинские банки:
"Правэкс-Банк" - 17 млн грн убытков;
"Юнекс Банк" - 5,2 млн грн убытков;
"Первый инвестиционный банк" - 3,7 млн грн убытков;
"БТА Банк" - 3,5 млн грн убытков;
УБРР - 3,2 млн грн убытков;
"Агропросперис Банк" - 2,4 млн грн убытков;
"Альпари Банк" - 1,7 млн грн убытков.
Банки, в которых можно оформить ипотеку под 7%, выдвигают дополнительные требования, которых нет в соответствующей государственной программе.
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