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среда, 15 сентября 2021 21:10

Назвали самые популярные вопросы во время собеседований

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Назвали самые популярные вопросы во время собеседований
Основные вопросы могут касаться двух критериев - оценка личных качеств и профессиональных навыков. Фото: pixabay.com

Главная задача рекрутера во время собеседования - сформировать полное и объективное впечатление о кандидате. Понять, сможет ли он справиться с потенциальными задачами на должности.

Основные вопросы могут касаться двух критериев - оценка личных качеств и профессиональных навыков.

Расскажите о себе

С этого вопроса начинается 99,9% собеседований. Задача кандидата - коротко и содержательно рассказать о себе. На основе ответов рекрутер формирует общее впечатление о человеке. Эксперты советуют вспомнить ключевые тезисы своего резюме. Вести беседу так, чтобы интервьюер понимал не только то, что вы сделали, но и почему, сообщает robota.ua.

Что нравилось/не нравилось на прошлой месте работы?

Рекрутер может предположить, что все, что нравится кандидату, соотносится с его сильными сторонами. В то же время то, что не нравится - со слабыми.

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Что побуждает работать эффективнее?

Таким образом пытаются определить мотиваторы кандидата. Понять, какие именно факторы стимулируют его достигать поставленных целей и что может демотивировать: коллектив, комфортный офис, фидбэк от руководителя, финансовое вознаграждение.

С каким руководителем комфортнее взаимодействовать?

Этот вопрос раскрывает предпочтения по взаимодействию с руководителем. Очень часто можно услышать ответы, которые начинаются с фраз с негативной окраской: "Не хочу, чтобы мой руководитель ...", "Мне не нравятся руководители, которые ...". Эксперты советуют отвечать: "Мне нравится руководитель, который ...", "Я в восторге от руководителей, которые ...".

Ошибались на предыдущих местах работы?

Рекрутер хочет проверить искренность, умение признать ошибки и исправлять их. Честно расскажите о ситуации, которая произошла на предыдущем месте работы: что было нужно исправить, какие шаги вы предприняли, что получили в результате.

В августе чаще всего работодатели предлагали зарплату 11000-15000 грн.

7107 работодателей разместили вакансии с заработной платой 15000-19000 грн. На работу с оплатой 7000-11000 грн приглашали 5394 компании. Наименьший заработок предлагал 2391 работодатель - меньше 7000 грн, а самый высокий - от 39000 грн — 1382.

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