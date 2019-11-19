Назвали рекордсмена по удешевлению среди овощей

В ноябре морковь дешевеет быстрее, чем другие овощи. Килограмм стоит 3,5-4,2 грн. Это в 1,5 раза меньше, чем в середине октября, или вдвое дешевле, чем в прошлом году.

Морковь низкого качества с поля продают по 2,8-3 грн/кг. Качественная стоит на 25-30% дороже, пишет "Інфо-Шувар".

Автор: Інфо-Шувар Из-за снижения цен морковь перестали завозить из Беларуси.

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Трейдеры говорят, что предложение моркови в Украине великое. Из-за снижения цен продукцию перестали завозить из Беларуси. С начала сезона оттуда импортировали 500 т моркови. В прошлом году с ноября по октябрь завезли на 4 т больше.

Если морковь на украинском рынке начнет дорожать, цену будут сбивать импортом. В соседних странах морковь стоит в 1,5-2 раза меньше, чем 2018-го.

Впервые за последние 4 года в период с июля по октябрь средняя стоимость овощей борщового набора снизилась. Правда рекордно дорогим остается картофель