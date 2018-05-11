Назвали причины стремительного подорожания мяса

В ближайшее время цены на кормовые компоненты снова вырастут на 4,2-33,4% в зависимости от типа корма. Фото: groupon.com

В Украине мясо будет дорожать дальше.

Ведь 70% в структуре производства мяса составляет стоимость кормов. В то же время с начала 2018-го их стоимость выросла на треть и продолжает расти, сообщила пресс-служба ассоциации животноводов Украины.

"Корма составляют 60-70% себестоимости единицы животноводческой продукции крупного рогатого скота. Повышение цен на них неизбежно повлечет подорожание мяса", - подчеркнула глава ассоциации Ирина Паламар.

В ближайшее время цены на кормовые компоненты снова вырастут на 4,2-33,4% в зависимости от типа корма.

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По результатам первых четырех месяцев текущего года, цены на кормовой микс выросли на треть. То есть на 32,9%. При этом на подсолнечный шрот цены подскочили на 80,2%.

По прогнозу директора ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, говядина в Украине подорожает еще на 10%. Свинина вырастет в цене меньше - на 2-3%. Или на 2-4 грн/кг.

В Украине с начала года потребительская инфляция составила 4,4%. При этом в апреле по сравнению с мартом, она составила 0,8%. В годовом измерении по сравнению с апрелем 2017 года, инфляция достигла 13,1%. Ежемесячно с начала текущего года этот показатель снижается.