Назвали товары и услуги, которые подорожали больше всего

За апрель больше всего подорожало мясо, макаронные изделия, хлеб и рыба. Фото: Агрополіт

В Украине с начала года потребительская инфляция составила 4,4%. При этом в апреле по сравнению с мартом, она составила 0,8%.

В годовом измерении по сравнению с апрелем 2017 года, инфляция достигла 13,1%. Ежемесячно с начала текущего года этот показатель снижается, сообщили в Госстате.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков за прошлый месяц выросла на 1,1%, мяса и мясопродуктов, макаронных изделий, хлеба и рыбы - на 2,6%. Овощи подорожали на 5,4%. Правда на 5,9% уменьшилась цена на гречку, яйца, молоко, сало, фрукты и сахар. Также на треть подешевел картофель.

Алкогольные напитки подорожали на 0,7%, табачные изделия - на 2,1%.

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На 0,2% выросли коммунальные тарифы и цены на различные виды топлива. Основную часть роста составило подорожание тарифов на канализацию, водоснабжение и содержание домов и придомовых территорий.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном обусловлено подорожанием транспортных услуг на 2,1%.

Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило с 8,7% до 8,9% прогноз инфляции в Украине на 2018 год. Однако считают, что 2019-го ситуация улучшится. Инфляция снизится до 8-7,5%. По прогнозам МВФ, инфляция в Украине в 2018 году составит 11%. Ранее говорили о 10%.