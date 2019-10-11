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Назвали преимущества и недостатки работы в торговле

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Назвали преимущества и недостатки работы в торговле
В торговле заработок зависит от выполненных планов и рабочего графика. Фото: delo.ua

Торговля - одна из самых востребованных профессиональных сфер в Украине. Количество вакансий и резюме растет ежемесячно, рассказала Gazeta.ua специалист экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина" Юлия Дрожжина.

"Больше всего работы в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове. Востребованы менеджеры по работе с клиентами, специалисты из прямых и косвенных продаж. Есть вакансии для кассиров, продавцов. Зарплаты в торговле с начала года выросли на 10-15%. По сравнению с сентябрем 2018 года - на 25%. Правда, за счет инфляции доходы реально выросли на 7-8%. Зарплаты предлагают от 10 тысяч гривен. В крупных городах, например столице, работодатели платят на 15-20% больше", - объясняет Юлия Дрожжина.

По ее словам, заработок зависит от выполненных планов и рабочего графика. Возможно зарабатывать 30-40 тыс. грн.

"В торговле более половины работников заняты неофициально. Работодатели через большую налоговую нагрузку, сложную процедуру увольнения неохотно оформляют их. Кроме того, молодежь не понимает преимущества официального трудоустройства. Не знает свои трудовые права. Например, куда обращаться, если шеф не хочет давать отпуск. Больше всего неоформленных работников в небольших магазинах. Этим злоупотребляют ФОПы", - говорит Дрожжина.

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Добавляет, что официально трудоустраивают крупные торговые сети. Они имеют множество инклюзивных предложений для людей с инвалидностью, студентов, мам в декрете. Есть возможность карьерного роста.

"Правда в торговле высокая текучесть кадров. Работники увольняются из-за того, что работодатели забывают о своих обещаниях при приеме на работу. Также из-за планов продаж, которые невозможно выполнить или слишком низкой заработной платы. Работа в сфере торговли связана с интенсивным общением с клиентами. Люди часто эмоционально выгорают", - заключает эксперт.

В сфере торговли неофициально работает пятая часть трудоспособного населения Украины, свидетельствуют данные Госстата. В январе-августе 2019-го торговля потеряла 28 тыс. штатных работников.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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13
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