Назвали последствия дешевого доллара для Украины

В следующем году среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл. Фото: Depositphotos

Национальный банк и Кабинет министров обсудили причины и последствия укрепления курса национальной валюты в течение последних месяцев.

По данным Нацбанка, укрепление гривны имеет преимущественно положительное влияние на экономику. Благодаря росту курса инфляция снизилась до 5,1% в ноябре. По итогам года увидим инфляцию на уровне 5%, сообщили в пресс-службе регулятора.

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Также уменьшились расходы государства на обслуживание валютных долгов. Подешевели энергоносители и замедлились темпы трудовой миграции.

Правда укрепления гривны мало "краткосрочные негативные эффекты". Бюджет недополучил налогов от импорта товаров.

Национальный банк Украины на 17 декабря установил курс доллара на уровне 23,49 грн. До конца года в бюджете заложили курс 29,4 грн/долл. В следующем году среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.