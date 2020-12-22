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вторник, 22 декабря 2020 21:10

Назвали наиболее популярные профессии года: сколько готовы платить специалистам

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Назвали наиболее популярные профессии года: сколько готовы платить специалистам
В список самых популярных профессий для начинающих вошли курьеры, администраторы, промоутеры и продавцы. Фото: unsplash

В 2020-м чаще всего среди рабочих специалистов искали продавцов, водителей в ресторанной сфере, работников строительства.

Среди крупнейших зарплат также оклады нянь. Среди самых маленьких - зарплата консьержей - 2,5 тыс. грн, говорят аналитики OLX Работа.

Специалисты назвали 10 самых востребованных рабочих специалистов года и их средние зарплаты:

- Продавец - 9,2 тыс. грн

- Водитель - 20 тыс. грн

- Грузчик в сфере транспорта - 11 тыс. грн

- Охранник/сторож - 8,8 тыс. грн

- Уборщик - 6 тыс. грн

- Курьер - 13,5 тыс. грн

- Повар - 11 тыс. грн

- Официант - 9 тыс. грн

- Бармен/бариста - 9 тыс. грн

- Слесарь в транспортной сфере - 17 тыс. грн.

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"Несмотря на то, что заведения общественного питания почти весь год работали со значительными карантинными ограничениями, спрос на рабочих остался на высоком уровне. Так, поваров и официантов активно искали в Киевской и Одесской области. Востребованными были также водители, грузчики и курьеры в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях", - говорит руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

В список самых популярных профессий для начинающих вошли курьеры, администраторы, промоутеры и продавцы, работники агросферы, охраны и безопасности.

Спрос на украинских работников за рубежом вырос на 40% в течение последних 6 месяцев. По состоянию на 21 декабря зарубежные работодатели разместили 9,6 тыс. вакансий.

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22
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