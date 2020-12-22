Назвали наиболее популярные профессии года: сколько готовы платить специалистам

В 2020-м чаще всего среди рабочих специалистов искали продавцов, водителей в ресторанной сфере, работников строительства.
Среди крупнейших зарплат также оклады нянь. Среди самых маленьких - зарплата консьержей - 2,5 тыс. грн, говорят аналитики OLX Работа.
Специалисты назвали 10 самых востребованных рабочих специалистов года и их средние зарплаты:
- Продавец - 9,2 тыс. грн
- Водитель - 20 тыс. грн
- Грузчик в сфере транспорта - 11 тыс. грн
- Охранник/сторож - 8,8 тыс. грн
- Уборщик - 6 тыс. грн
- Курьер - 13,5 тыс. грн
- Повар - 11 тыс. грн
- Официант - 9 тыс. грн
- Бармен/бариста - 9 тыс. грн
- Слесарь в транспортной сфере - 17 тыс. грн.
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"Несмотря на то, что заведения общественного питания почти весь год работали со значительными карантинными ограничениями, спрос на рабочих остался на высоком уровне. Так, поваров и официантов активно искали в Киевской и Одесской области. Востребованными были также водители, грузчики и курьеры в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях", - говорит руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.
В список самых популярных профессий для начинающих вошли курьеры, администраторы, промоутеры и продавцы, работники агросферы, охраны и безопасности.
Спрос на украинских работников за рубежом вырос на 40% в течение последних 6 месяцев. По состоянию на 21 декабря зарубежные работодатели разместили 9,6 тыс. вакансий.
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