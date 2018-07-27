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пятница, 27 июля 2018 16:11

Назвали города, которые под угрозой остаться без отопления

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Назвали города, которые под угрозой остаться без отопления
Чтобы получить разрешение на покупку голубого топлива, уровень оплаты должен быть не менее 90%. Фото: UkrMedia

Часть украинских городах может остаться без отопления.

Чтобы получить разрешение на покупку голубого топлива, уровень оплаты должен быть не менее 90%, а в некоторых городах - менее 60%, сообщает "Обозреватель".

Риск провала отопительного сезона - в Коцюбинском Киевской области, Смеле Черкасской области и Шепетовке Хмельницкой области. Опасная ситуация также в Запорожье, Кривом Роге, Харькове. Риск остаться зимой без газа и в Киеве.

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"Общая картина улучшилась. Расчеты выросли на 4 процента, но ситуация остается достаточно критической. Когда в сентябре предприятия должны будут получить номинацию, то состояние расчетов должно быть 90 процентов. У нас есть те, кто двигаются впереди и есть отстающие. И у меня возникают вопрос, как они будут получать разрешения ", - говорит вице-премьер Геннадий Зубко.

Задолженность поставщиков - 23 млрд грн. Правительство, чтобы не допустить срыва запуска отопительного сезона, позволило им реструктуризировать часть долгов. Этой возможностью воспользовались не все компании.

15 июня Киевтеплоэнерго обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз Украины" о признании заключенным договорам о поставках природного газа. В свою очередь Нафтогаз подал встречный иск.

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