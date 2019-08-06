Назвали цену самой дорогой памятной монеты Украины

Юбилейная монета "25 лет независимости Украины" стоит 166 779,00 грн. Фото: unian.ua

Юбилейная монета "25 лет независимости Украины" стала самой дорогой в первом полугодии 2019-го. Ее стоимость на аукционе составила 166 779,00 грн.

Это золотая памятная монета номиналом 250 гривен из серии "Возрождение государственности". Ее выпустили в 2016-м тиражом 400 штук. Об этом УНН сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос.

На аверсе на матовом фоне надпись полукругом "Украина" (вверху), номинал "Двести пятьдесят гривен" (внизу). В центре на зеркальном фоне в кругу со стилизованного растительного орнамента - малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

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На реверсе монеты на фоне стилизованного букета изображена карта Украины с желто-голубым флагом (элемент отделки - эмаль) и надписи "25 лет" (над картой), "Независимости Украины".

6 августа Нацбанк запустит в денежный оборот Украины новую памятную монету номиналом 20 гривен. Она войдет в серию "Княжа Украина", и будет посвящена "1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого".