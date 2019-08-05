"Княжа Украина" - Нацбанк запускает новую памятную монету

6 августа Нацбанк запустит в денежный оборот Украины новую памятную монету номиналом 20 гривен.

Она войдет в серию "Княжа Украина", и будет посвящена "1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого", - сообщает ТСН.

Это официальное название изделия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показатели зарплаты выросли на 18%

Национальный банк Украины на 5 августа установил курс доллара на уровне 25,53 грн. Это на 19 коп. больше, чем было перед выходными. Евро подорожал на 39 коп. Стоит 28,36 грн. Курс российского рубля 39 коп.