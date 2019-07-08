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понедельник, 08 июля 2019 10:32

Назвали банки, которые активно закрывают отделения

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Назвали банки, которые активно закрывают отделения
Больше всего банковских отделений в Ощадбанке - 2487. Фото: Економічна правда

В апреле-июне банки в Украине закрыли 180 отделений.

Количество банковских отделений сократилось до 8269 единиц, свидетельствуют данные Нацбанка.

Больше всего отделений закрыли в Ощадбанке - 102. В Проминвестбанке стало меньше на 31 отделение, Приватбанке - на 26, Укрсоцбанке - на 23.

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В то же время за 3 месяца новые отделения открыли Альфа-банк - 10, ПУМБ - 6, Кристалбанк - 3.

Сегодня наибольшую региональную сеть банковских отделений имеют Ощадбанк - 2487 отделения, Приватбанк - 1987, Райффайзен Банк Аваль - 502, Укрсиббанк - 298, Альфа-банк - 250, Укргазбанк - 249.

В прошлом году в Украине количество банковских отделений сократилась на 980 единицы - до 8509 подразделений.

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