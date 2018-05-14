Назвали 10 лучших летних вакансий

Часто на сезонных работах зарплату предлагают в почасовом размере. Фото: Alltop10

В Украине сезонных работников начали искать еще с середины апреля. Чаще всего работу на лето предлагают официантам, поварам, аниматорам, горничным и продавцам.

Рекрутеры отмечают, что трудоустроиться летом можно как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, есть возможность совместить работу и отдых, пишет The Point.

1. Матрос-спасатель

Матроса-спасателя ищут на базу отдыха "Пересыпь", что в Кирилловке на Азовском море. Предлагают официальное трудоустройство, высокую зарплату, бесплатное питание и проживание. Кроме того, благодаря графику работы 2/1 он будет успевать отдохнуть. В основном матрос обязан будет оказывать помощь пострадавшим на воде. Правда также придется обеспечивать чистоту пляжа, контролировать его линии, выдавать и собирать шезлонги.

2. Оператор аттракционов

В Кирилловке оператору аттракционов комплекса "Safary Park" обещают платить 8000 грн. Ищут ребят от 18 лет, можно без опыта работы. Работать придется с 15 июня по 26 августа. График работы - с 17:00 до 24:00.

3. Фотомодель на круизный лайнер

Вакансия предполагает работу по контракту на 8 месяцев на круизном лайнере в США. Ищут девушек с ростом 1,70 м и выше. Кроме того, претендентка должна знать хотя бы один иностранный язык. Опыт работы не обязателен. Однако резюме просят выслать с фото.

5. Стюардесса на яхтах

Работать придется в Турции. Будущий стюардессе на яхте обещают платить 44 000 грн в месяц. Правда ищут претенденток не старше 35 лет с опытом работы в сфере обслуживания.

6. Кассир на бассейне

Загородный комплекс Sobi Club под Киевом предлагает вакансию кассира на бассейне. Основные обязанности - принимать деньги и выдавать браслеты. Преимуществом при отборе работников станет опыт работы на кассе, свободное владение русским и украинским языками. Работодатель предлагает гибкий график работы - 3/3, 7/7, смены с 9:00 до 21:00. Обещает платить 350 грн/день.

7. Бармен на фестивалях

Ищут харизматичных, с хорошим чувством юмора ребят для работы на фестивалях Киева и Украины. Бармену нужно будет изучить 10-12 коктейлей и быстро их отдавать. Также развлекать публику: шутить, обсыпать льдом, обливать шампанским. Кроме этого, в обязанности бармена будет входить помощь по сборке и разборке конструкции бара. За работу обещают платить 500 грн в смену и процент от кассы. Питанием и жильем обеспечивают, проезд компенсируют.

8. Вожатый

Академия инноваций для детей RoboKids в Киеве приглашает энергичных и открытых вожатых в возрасте от 18 до 30 лет. Опыт работы с детьми станет преимуществом при выборе кандидата. Работать придется с детьми с 4 июня по 24 августа. Выходные - суббота и воскресенье. За это будут платить 5000 грн в месяц. В качестве бонуса - обед, бесплатный кофе, чай и печенье.

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9. Татуировщик хной

Ищут творческих людей для росписи отдыхающих хной. Искусству обещают научить за один день. Работа будет проходить под Одессой в Затоке, на берегу Черного моря. На базе отдыха предоставляется и оплачивается жилье. Зарплата от 8000 до 10 000 грн.

10. Администратор-организатор свиданий на крыше

Необходим человек, который будет устраивать для клиентов романтические ужины на одной из киевских крыш. В будние дни в среднем будет происходит одно-два свидания, в выходные четыре-пять. Администратору необходимо будет оформить площадку, где будет свидание, сервировать стол, встретить гостей. Под конец вечера убрать за ними. Зарплата: 150 грн за одно свидание плюс чаевые.

Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкой заработной платы, отсутствие перспектив карьерного роста, конфликты с руководством и невозможность саморазвития.