Нашли способ избавиться от недобросовестных риелторов

В Украине могут исчезнуть так называемые серые риелторы. Фонд госимущества разработал законопроект "О брокерской деятельности в сфере недвижимости". Документ поможет установить общие правила деятельности в этой сфере.
"Сегодня отсутствует любое законодательное регулирование брокерской деятельности. Главное - неопределенны правовые последствия за нарушение законодательства", - написал в Facebook глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.
По его словам, брокером может называться лицо, имеющее опыт работы от 3 лет. Специалист должен успешно сдать квалификационный экзамен, получить квалификационный сертификат брокера по недвижимости. Информация о последнем должна содержится в Госреестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.
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"Вести брокерскую деятельность в сфере недвижимости может только субъект брокерской деятельности, имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости. Также закон предусматривает наличие агента по недвижимости - помощника брокера, который должен пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о прохождении обучения" , - добавил Трубаров.
Каждые 3 года риелтор обязан сдавать экзамен и подтверждать свою квалификацию.
Государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществлять Фонд госимущества.
Квартиру можно купить дешевле, если её продают сразу несколько агентств или риелторов, объясняет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.
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