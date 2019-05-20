Нашли способ избавиться от недобросовестных риелторов

Риелторов планируют обязать сдавать экзамены, чтобы повышать квалификацию. Фото: ocenchik.ru

В Украине могут исчезнуть так называемые серые риелторы. Фонд госимущества разработал законопроект "О брокерской деятельности в сфере недвижимости". Документ поможет установить общие правила деятельности в этой сфере.

"Сегодня отсутствует любое законодательное регулирование брокерской деятельности. Главное - неопределенны правовые последствия за нарушение законодательства", - написал в Facebook глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

По его словам, брокером может называться лицо, имеющее опыт работы от 3 лет. Специалист должен успешно сдать квалификационный экзамен, получить квалификационный сертификат брокера по недвижимости. Информация о последнем должна содержится в Госреестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработок на недвижимости: какое жилье покупать

"Вести брокерскую деятельность в сфере недвижимости может только субъект брокерской деятельности, имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости. Также закон предусматривает наличие агента по недвижимости - помощника брокера, который должен пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о прохождении обучения" , - добавил Трубаров.

Каждые 3 года риелтор обязан сдавать экзамен и подтверждать свою квалификацию.

Государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществлять Фонд госимущества.

Квартиру можно купить дешевле, если её продают сразу несколько агентств или риелторов, объясняет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.