НАПК проверяет законность назначения Витренко главой Нафтогаза

Назка проверяет назначения Витренко главой "Нафтогаза". Фото: УП

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет, были ли факты нарушения требований статьи 35 Закона "О предотвращении коррупции" при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Проверку начали после обращения руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Об этом в НАПК сообщили Радио Свобода.

"Национальное агентство начало мониторинг и контроль за выполнением Юрием Витренко актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдение других ограничений по предотвращению коррупции, 30 апреля 2021", - говорится в ответе агентства.

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Вывод о нарушении или соблюдении Юрием Витренко требований и ограничений закона НАПК сделают после обработки документов и информации, для получения которых агентство направило необходимые запросы.

Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". На заседании правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко.