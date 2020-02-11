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вторник, 11 февраля 2020 14:49

Налоговая объяснила, могут ли ФОПы снимать средства со счетов для собственных нужд

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Налоговая объяснила, могут ли ФОПы снимать средства со счетов для собственных нужд
Предприниматель может снимать деньги с бизнес счета после уплаты всех налогов. Фото: absolute.kiev.ua

Физические лица-предприниматели могут использовать средства с бизнес счетов на собственные нужды, но при одном условии.

ФОП может снимать деньги с коммерческого счета, если оплатит все налоги и сборы, сообщили в Государственной налоговой службе.

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"Физическое лицо-предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности. Однако при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении налоговой.

Национальный банк отменил запрет снимать средства со счетов ФОП для собственных нужд. Его ввели 13 января. В НБУ объяснили, что сначала предприниматели должны заплатить все налоги. Затем смогут использовать средства для личных целей. Через три дня ограничение отменили. Мол, этот вопрос должна контролировать налоговая служба.

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