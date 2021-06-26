Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист

Кушнирук раскритиковал налоговую амнистию. Фото: Интервью с Украиной - WordPress.com

Закон о налоговой амнистии, который поддержала Рада 15 июня, не имеет никакого отношения к справедливости, считает экономист Борис Кушнирук.

"Сначала надо было уменьшить налоговую нагрузку на Фонд оплаты труда, чтобы у людей не было необходимости скрывать свои доходы. А после этого можно делать амнистию. Цинизм в том, что чиновники имеют возможность не платить никаких налогов. Они мол и так все задекларировали через электронные декларации. Но ни у кого не спросили о происхождении этого имущества. Ничего не платить не будут и очень богатые люди. Они все давно легализовали. Имеют столь хороших юристов, что ни один налоговик и прокурор их не достанет", - объяснил.

Законом собираются обобрать малый и средний бизнес и работников за границей.

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"Это вызовет возмущение людей, после 1 сентября 2022 года, когда возьмутся за незарегистрированное имущество. Это приведет к протестам и получим сценарий, как с "евробляхамы", когда чиновники будут вынуждены переписывать закон", - подытожил Кушнирук.

Налоговая амнистия, за которую проголосовала Верховная Рада, должен помочь легализовать имущество и состояние украинский, приобретенные за счет теневых доходов.

Закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топчиновниками или народными депутатами.

Не надо декларировать квартиру, которая не превышает 120 квадратов, дом - до 240 квадратов и землю - не более 100 гектаров для физических лиц. НЕ декларироваться нежилое помещение в 60 квадратных метров. Не надо декларировать автомобиль, если объем двигателя меньше 3000 кубических сантиметров. Не декларировать разрешено одно транспортное средство стоимостью до 2,25 миллиона рублей (если это не яхта, самолет, вертолет или автобус). Не будут приниматься во внимание другие активы, стоимость которых не превышает 400 000 грн. Наличные декларировать нельзя. Если не легализовать активы, то за неуплату налогов грозит штраф до 425 000 грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.