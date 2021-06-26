 
Ексклюзивы
1/5
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 360
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 621
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 990
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 5041
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 477
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 378
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 657
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 954
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 468
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 405
Фото
Все фото
17
15
11
4
15
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Видео
Все видео
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 270
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 423
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 999
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 873
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 702
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 20:23

Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист

  Комментировать
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Кушнирук раскритиковал налоговую амнистию. Фото: Интервью с Украиной - WordPress.com

Закон о налоговой амнистии, который поддержала Рада 15 июня, не имеет никакого отношения к справедливости, считает экономист Борис Кушнирук.

"Сначала надо было уменьшить налоговую нагрузку на Фонд оплаты труда, чтобы у людей не было необходимости скрывать свои доходы. А после этого можно делать амнистию. Цинизм в том, что чиновники имеют возможность не платить никаких налогов. Они мол и так все задекларировали через электронные декларации. Но ни у кого не спросили о происхождении этого имущества. Ничего не платить не будут и очень богатые люди. Они все давно легализовали. Имеют столь хороших юристов, что ни один налоговик и прокурор их не достанет", - объяснил.

Законом собираются обобрать малый и средний бизнес и работников за границей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начнут действовать новые штрафы для работодателей

"Это вызовет возмущение людей, после 1 сентября 2022 года, когда возьмутся за незарегистрированное имущество. Это приведет к протестам и получим сценарий, как с "евробляхамы", когда чиновники будут вынуждены переписывать закон", - подытожил Кушнирук.

Налоговая амнистия, за которую проголосовала Верховная Рада, должен помочь легализовать имущество и состояние украинский, приобретенные за счет теневых доходов.
Закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топчиновниками или народными депутатами.
Не надо декларировать квартиру, которая не превышает 120 квадратов, дом - до 240 квадратов и землю - не более 100 гектаров для физических лиц. НЕ декларироваться нежилое помещение в 60 квадратных метров. Не надо декларировать автомобиль, если объем двигателя меньше 3000 кубических сантиметров. Не декларировать разрешено одно транспортное средство стоимостью до 2,25 миллиона рублей (если это не яхта, самолет, вертолет или автобус). Не будут приниматься во внимание другие активы, стоимость которых не превышает 400 000 грн. Наличные декларировать нельзя.

Если не легализовать активы, то за неуплату налогов грозит штраф до 425 000 грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира

Первый в истории украинец стал чемпионом мира по профессиональному боксу

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

Восстание узников подавили танками

Королевство заставили уступить территорию

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 12303
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 12276
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 10746
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 6867
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 6292
Экономика
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
 Просмотров: 153
Половина украинцев готова отказаться от наличных
Половина украинцев готова отказаться от наличных Просмотров: 117
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет Просмотров: 1287
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
 1 Просмотров: 1494
В Приватбанке сбой: со счетов клиентов списали лишние средства
В Приватбанке сбой: со счетов клиентов списали лишние средства Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
30
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
9
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
3
Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
Голосов: 26590
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть