Налоговая амнистия: кому стоит бояться

Суть закона сводится к тому, если кто-то получил теневые доходы и не платил налоги, их декларирует и платит льготную ставку налога. А за это не привлекать к ответственности за уклонение от уплаты, рассказывает Елена Щербань. Фото: Радио Свобода

Налоговая амнистия, за которую проголосовала Верховная Рада, должна помочь легализовать имущество и состояние украинцев, приобретенные за счет теневых доходов. Не придется ли платить дважды и поверят ли граждане государству в этом вопросе – в интервью Gazeta.ua рассказала Елена Щербан, юрист, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцева говорил, что амнистия сможет вывести из тени примерно $ 20 млрд и это принесет госбюджету до $ 1 млрд. Благодаря этому закону это действительно удастся? А вернуть капиталы бизнеса из оффшоров в Украину?

Рано говорить о том, что удастся вернуть. Но закон предоставляет такую возможность. В разных странах это сработало по-разному. Точно будут желающие декларанты, какой-то профит государству это принесет. Оценить насколько это будет полезным, мы сможем постфактум. В нашей стране это может не сработать просто потому, что люди, которые подлежат декларированию, не доверяют государству. Из-за этого может возникнуть желание не декларироваться. Мы отстаивали вопрос, чтобы коррумпированные чиновники с помощью налоговой амнистии не могли легализовать свои доходы. После голосования есть нормы, которые защищают закон от этого.

Чем украинцев пугает этот закон?

Суть закона сводится к тому, если кто-то получил теневые доходы и не платил налоги, их декларирует и платит льготную ставку налога. А за это не будут привлекать к ответственности за уклонение от уплаты. Недоверие здесь в том, что люди не могут быть уверены, что сейчас заплатят и могут не волноваться за наказание. Или переживают, что придется платить дважды или трижды. Так же в уголовном процессе. В Украине не очень хорошо работает соглашение с прокурором. В США, Швейцарии соглашение заключают в 95 процентах случаев обвинения. У нас – только пять. Это из-за недоверия к системе. Так же какой-то процент граждан может не захотеть декларироваться только из-за страха, что у нас быстро меняется законодательство и подходы. Люди боятся, что заплатят налог и их еще и накажут.

То есть предостережения бесполезны?

Закон – это определенная гарантия. Если освобождает человека от ответственности при определенных условиях, то суд не должен за это наказать. Но это же один из признаков сильных и стабильных юрисдикций. В Украине часто меняют законы. Иногда закон – это еще на гарантия, что так будет происходить. Хотя сейчас проблем не вижу. Обязательно, если это был доход, с которого просто не платили налоги, он не связан с любой другой незаконной деятельностью, лицо освобождаться от ответственности. Но если окажется, что декларируется родственник судьи, которая таким образом легализирует взятки, то человек будет иметь ответственность. Или если окажется, что деньги из наркоторговли, тогда ответственность также будет. Махинаторам не стоит рассчитывать, что ответственности не будет.

Законопроект запрещает амнистию капитала Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Вадиму Новинскому, Виктору Пинчуку, Сергею Левочкину. Как быть с ними?

Этот закон не направлен непосредственно на борьбу с олигархами. Я бы не сказала, что он запрещает олигархам декларироваться. Он запрещает тем олигархам, которые в свое время были декларантами. Тот же Коломойский свое время был председателем ОГА. Хотя и старого образца, но подавал декларацию. На него налоговая действие не распространяется. На его семью или окружение в какой-то степени может и сработать.

Депутаты жаловались, что декларирование – это трудно и приходится привлекать юристов, чтобы не допускать ошибок. А как быть гражданам, которые не имеют юристов?

Активы, размер которых подлежит этому нулевому декларированию для уплаты налогов, имеют серьезный порог. Точно речь не идет о рядовых граждан, живущих в деревнях. Речь о людях из среднего класса и выше. Которые имеют несколько квартир и автомобилей. Они точно могут позволить себе юриста. Ответственность, которая может ожидать их за неуплату налогов, достаточно серьезная. Думаю, смогут позволить себе заплатить юристу и надлежащим образом подать эти декларации. Те, кто имеют меньшие доходы и не заплатил налоги, им государство автоматически прощает неуплату.

Был бы лучший эффект при нулевой декларации для всех? Или это не так?

Если говорить, что все граждане должны подавать в налоговую декларацию о доходах – в перспективе нам надо к этому двигаться. Чтобы все в демократической правовой стране подавали налоговые декларации. Но для того, чтобы это происходило адекватно и чтобы налоговые органы не злоупотребляли, нужна реальная реформа налоговой системы. Надо, чтобы государство выставило все предохранители и налоговая не "трясла" обычных граждан. Сейчас налоговая этого делать не может. Но если ввести декларирование для всех, она получит такие полномочия. Только после налоговой реформы, хотим мы или нет, нулевое декларирование надо вводить. Это признак правового государства, которая помогает детенизировать экономику.

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан.Закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топ-чиновниками или народными депутатами. Не надо декларировать квартиру, которая не превышает 120 квадратов, дом – до 240 квадратов и землю – не более 100 гектаров для физических лиц. Не будет декларироваться нежилое помещение до 60 квадратных метров. Не надо декларировать автомобиль, если объем двигателя меньше 3000 кубических сантиметров. Не декларировать разрешено одно транспортное средство стоимостью до 2,25 миллиона рублей (если это не яхта, самолет, вертолет или автобус). Не будут приниматься во внимание другие активы, стоимость которых не превышает 400 000 грн. Наличные декларировать нельзя. Если не легализовать активы, то за неуплату налогов грозит штраф до 425 000 грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискация имущества.