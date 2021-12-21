Налоговая амнистия: украинцы задекларировали более 1 млрд грн

Налоговая амнистия набирает обороты. Фото: Telegram-канал Данила Гетманцева

Сумма задекларированных активов украинцев в рамках налоговой составила 1,068 млрд грн активов.

За последние две недели эта сумма выросла на 327%, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард, задекларированный в рамках налоговой амнистии граждан Украины", - отметил чиновник.

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Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.

Налоговая амнистия проводится в Украине с сентября и продлится до 1 сентября 2022 года. Граждане должны уплатить разовый сбор: 5% - на активы, размещенные на банковских счетах в Украине; 9% - на банковских счетах за рубежом; 2,5% - из стоимости гособлигаций, приобретенных с 1 января 2021 года по 20 июня 2022-го. В то же время, декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.