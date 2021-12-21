Налоговая амнистия: украинцы задекларировали более 1 млрд грн

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
Просмотров: 828
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1017
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 693
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 1305
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 729
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2835
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4906
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8496
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2655
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2583
Фото
Все фото
3
18
6
4
21
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 828
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 414
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2736
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2214
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 387
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
вторник, 21 декабря 2021 12:18

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали более 1 млрд грн

  Комментировать
Налоговая амнистия: украинцы задекларировали более 1 млрд грн
Налоговая амнистия набирает обороты. Фото: Telegram-канал Данила Гетманцева

Сумма задекларированных активов украинцев в рамках налоговой составила 1,068 млрд грн активов.

За последние две недели эта сумма выросла на 327%, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард, задекларированный в рамках налоговой амнистии граждан Украины", - отметил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговая амнистия: кому стоит бояться

Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.

Налоговая амнистия проводится в Украине с сентября и продлится до 1 сентября 2022 года. Граждане должны уплатить разовый сбор: 5% - на активы, размещенные на банковских счетах в Украине; 9% - на банковских счетах за рубежом; 2,5% - из стоимости гособлигаций, приобретенных с 1 января 2021 года по 20 июня 2022-го. В то же время, декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Налоговая амнистия: украинцы задекларировали более 1 млрд грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Более 50 спектаклей и звездная труппа: в Киеве открыли театр на левом берегу

Самое читаемое
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 16263
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 14544
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 13887
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 11790
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 7 Просмотров: 10458
Экономика
"Большое строительство" стало главным достижением Зеленского - СМИ
"Большое строительство" стало главным достижением Зеленского - СМИ Просмотров: 279
Из-за неэффективного планирования Марченко работа с МВФ оказалась под угрозой - СМИ
Из-за неэффективного планирования Марченко работа с МВФ оказалась под угрозой - СМИ Просмотров: 144
Перепись населения Украине обойдется в 5 млрд грн
Перепись населения Украине обойдется в 5 млрд грн Просмотров: 63
Художники будут пикетировать Кабмин из-за тарифов
Художники будут пикетировать Кабмин из-за тарифов Просмотров: 171
Евро резко подешевел, а доллар вырос в цене
Евро резко подешевел, а доллар вырос в цене Просмотров: 441
Больше всего комментируют
15
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
7
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
3
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
2
В Москве под Кремлем вышли с плакатом "Путин убийца"
Голосов: 27033
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть